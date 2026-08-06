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9 अगस्त को बेंगलूरु में राजस्थान की संस्कृति का महाकुंभ, रिकी केज के लाइव कॉन्सर्ट का होगा आकर्षण

Pravasi Rajasthani Sangam: बेंगलूरु में 9 अगस्त को प्रवासी राजस्थानी संगम का भव्य आयोजन होगा. कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. तीन सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान की संस्कृति, लोक परंपराओं और प्रवासी समाज का सम्मान किया जाएगा. शाम को ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज का लाइव कॉन्सर्ट मुख्य आकर्षण रहेगा. आयोजन से पहले विशेष पिंक टी-शर्ट भी लॉन्च की गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 06, 2026, 06:32 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 06:32 AM IST
9 अगस्त को बेंगलूरु में राजस्थान की संस्कृति का महाकुंभ, रिकी केज के लाइव कॉन्सर्ट का होगा आकर्षण
Image Credit: Ricky Kej News

Ricky Kej News: देश के अलग-अलग राज्यों में बसे राजस्थानियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 9 अगस्त को बेंगलूरु में प्रवासी राजस्थानी संगम का भव्य आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम सिर्फ एक सामाजिक मिलन नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आपसी जुड़ाव का बड़ा उत्सव बनने जा रहा है. खास बात यह है कि इस आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं शाम को ग्रैमी अवॉर्ड विजेता संगीतकार रिकी केज के लाइव कॉन्सर्ट से कार्यक्रम यादगार बनने की उम्मीद है.

आयोजकों ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. आयोजन से पहले प्रतिभागियों के लिए एक विशेष पिंक थीम टी-शर्ट भी लॉन्च की गई है, जो राजस्थान की पहचान और एकजुटता का प्रतीक मानी जा रही है.

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तीन सत्रों में होगा पूरा आयोजन
प्रवासी राजस्थानी संगम को तीन अलग-अलग सत्रों में आयोजित किया जाएगा ताकि सभी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जा सके. सुबह से शुरू होने वाले कार्यक्रम में पंजीकरण, स्वागत और परिचय सत्र होंगे. इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, समाज के विभिन्न वर्गों का सम्मान और विचार-विमर्श का दौर चलेगा. अंतिम सत्र में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन प्रस्तावित है. इस दौरान राजस्थान के विकास, निवेश, शिक्षा, रोजगार और प्रवासी समाज की भूमिका जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है.

रिकी केज के लाइव कॉन्सर्ट से सजेगी शाम
इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण प्रसिद्ध संगीतकार और ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज का लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस रहेगा. उनके संगीत कार्यक्रम के जरिए राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. आयोजकों का मानना है कि यह प्रस्तुति कार्यक्रम में शामिल लोगों के लिए यादगार अनुभव साबित होगी.

लॉन्च हुई खास पिंक टी-शर्ट
प्रवासी राजस्थानी संगम की पहचान को और खास बनाने के लिए आयोजकों ने एक विशेष पिंक टी-शर्ट लॉन्च की है. गुलाबी रंग राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा माना जाता है. यही वजह है कि इस थीम को कार्यक्रम की ड्रेस कोड का हिस्सा बनाया गया है. आयोजन में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में लोग इसी टी-शर्ट में नजर आएंगे, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी आकर्षक बनेगा.

राजस्थान और कर्नाटक के बीच मजबूत होंगे रिश्ते
बेंगलूरु देश का प्रमुख आईटी और स्टार्टअप हब है, जहां बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग व्यवसाय, नौकरी और शिक्षा से जुड़े हुए हैं. ऐसे में यह आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का भी माध्यम माना जा रहा है.आयोजकों का कहना है कि इस मंच के जरिए युवा उद्यमियों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षे म कर रहे राजस्थानियों को एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर मिलेगा. इससे नए अवसरों के साथ सामाजिक सहयोग का दायरा भी बढ़ेगा.

क्यों खास है यह आयोजन?
प्रवासी राजस्थानी संगम उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो वर्षों से राजस्थान से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं. इस कार्यक्रम में लोक संस्कृति, सामाजिक एकता, सम्मान समारोह, प्रेरक संवाद और संगीत का ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित करेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी, रिकी केज का लाइव कॉन्सर्ट और हजारों प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बना रही है. ऐसे में 9 अगस्त को बेंगलूरु एक बार फिर राजस्थान की रंगत, संस्कृति और आत्मीयता से सराबोर नजर आएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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