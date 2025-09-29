दीपावली से पहले सांगानेर की बल्ले-बल्ले, सीएम भजनलाल शर्मा 700 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास

Rajasthan News: जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को दीपावली से ठीक पहले 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं खरबास सर्किल पर आयोजित भव्य समारोह में इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.
Rajasthan News: सांगानेर क्षेत्र के निवासियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. खरबास सर्किल पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में गोपालपुरा बायपास पर 218 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड, मुहाना मोड़ पर 80 करोड़ रुपये का फ्लाईओवर, सांगानेर जिला अस्पताल के लिए 94 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य शामिल हैं. इसके अलावा, 500 करोड़ रुपये की लागत से RIMS का उन्नयन किया जाएगा. साथ ही, RHB द्वारा प्रतापनगर और मानसरोवर में 560 फ्लैट्स के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास होगा. कुल 16 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस समारोह में किया जाएगा.
सड़क और यातायात सुधार में बड़ा निवेश
परियोजनाओं में गोपालपुरा बायपास पर 218 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड शामिल है, जो सांगानेर में ट्रैफिक जाम की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त कर देगी. इसके साथ ही, मुहाना मोड़ पर 80 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जो क्षेत्र के प्रवेश द्वार को और सुगम बनाएगा. ये परियोजनाएं यातायात को निर्बाध बनाने के साथ-साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी.
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सांगानेर जिला अस्पताल में 94 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा. इसमें आईसीयू, डायग्नोस्टिक लैब और विशेषज्ञ चिकित्सा विभाग शामिल होंगे. साथ ही, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) का 500 करोड़ रुपये से उन्नयन किया जाएगा, जो मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार लाएगा.
प्रशासनिक और आवासीय सुविधाओं का विस्तार
प्रशासनिक सेवाओं को जनता के करीब लाने के लिए 125 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण होगा. इसके अलावा, राजस्थान आवास बोर्ड (RHB) द्वारा प्रतापनगर और मानसरोवर में 560 फ्लैट्स का निर्माण कार्य शुरू होगा, जो मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास प्रदान करेगा. ये परियोजनाएं सांगानेर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
सांगानेर का कायाकल्प, स्थानीय लोगों में उत्साह
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "सांगानेर हमारी प्राथमिकता है. दीपावली से पहले इन परियोजनाओं का शुभारंभ क्षेत्र के निवासियों को खुशहाली का संदेश देगा." स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं उनके जीवन को बदल देंगी और सांगानेर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगी. खरबास सर्किल पर आयोजित समारोह में सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में 16 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जो दीपावली की रौनक को और बढ़ाएगा.
राजस्थान के समग्र विकास का प्रतीक
यह विकास पैकेज सांगानेर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पुराने दरवाजों का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम का विकास और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य भी प्रगति पर हैं. जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) और अन्य विभागों के सहयोग से शुरू ये परियोजनाएं राजस्थान के समग्र विकास का प्रतीक बनेंगी, जहां हर क्षेत्र को समान अवसर प्राप्त होंगे.
