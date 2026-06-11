Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के लिए अहम दिन आज, नीति आयोग में CM भजनलाल शर्मा रखेंगे विकास का मास्टर प्लान

राजस्थान के लिए अहम दिन आज, नीति आयोग में CM भजनलाल शर्मा रखेंगे विकास का मास्टर प्लान

Jaipur News: दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'विकसित राजस्थान-2047' का रोडमैप पेश करेंगे. बैठक में सुशासन, रोजगार, कौशल विकास, पर्यटन और गरीब, युवा, महिला व किसान केंद्रित विकास मॉडल पर राजस्थान का विजन साझा किया जाएगा.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 11, 2026, 09:27 AM|Updated: Jun 11, 2026, 09:27 AM
राजस्थान के लिए अहम दिन आज, नीति आयोग में CM भजनलाल शर्मा रखेंगे विकास का मास्टर प्लान
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे. बैठक जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें 'विकसित भारत' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की विकास रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न राज्यों के विकास मॉडल और प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होगी.

विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप करेंगे प्रस्तुत
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'विकसित राजस्थान-2047' का रोडमैप पेश करेंगे. इसके माध्यम से राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार का दीर्घकालिक विजन साझा किया जाएगा. राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रमुखता से रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सुशासन, नवाचार और पर्यटन पर रहेगा जोर
नीति आयोग की बैठक में राज्य के समग्र विकास, सुशासन, नवाचार, कौशल विकास और पर्यटन संवर्धन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों में राजस्थान की योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को सामने रखेंगे. साथ ही, विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर भी अपनी बात रखेंगे.

गरीब, युवा, महिला और किसान रहेंगे प्राथमिकता में
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष फोकस गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के सशक्तीकरण पर रहेगा. बैठक में कौशल विकास और स्वरोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे रोजगार और पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिल सके.

ग्राम विकास मॉडल भी होगा शेयर
बैठक के दौरान राजस्थान सुशासन और विकास के अपने मॉडल को भी प्रस्तुत करेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से हो रहे जनसंवाद और जनसमस्याओं के समाधान की पहल को साझा करेंगे. सरकार का मानना है कि जनभागीदारी आधारित यह मॉडल राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में जाएंगे PCC चीफ डोटासरा, प्रतापगढ़ सड़क हादसे में 2 की मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान
bharatpur news
2
Rajasthan Crime
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
irctc