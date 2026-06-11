/राजस्थान के लिए अहम दिन आज, नीति आयोग में CM भजनलाल शर्मा रखेंगे विकास का मास्टर प्लान

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे. बैठक जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें 'विकसित भारत' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की विकास रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न राज्यों के विकास मॉडल और प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होगी.

विकसित राजस्थान-2047 का रोडमैप करेंगे प्रस्तुत

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 'विकसित राजस्थान-2047' का रोडमैप पेश करेंगे. इसके माध्यम से राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार का दीर्घकालिक विजन साझा किया जाएगा. राजस्थान के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रमुखता से रखा जाएगा.

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सुशासन, नवाचार और पर्यटन पर रहेगा जोर

नीति आयोग की बैठक में राज्य के समग्र विकास, सुशासन, नवाचार, कौशल विकास और पर्यटन संवर्धन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. मुख्यमंत्री इन क्षेत्रों में राजस्थान की योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं को सामने रखेंगे. साथ ही, विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर भी अपनी बात रखेंगे.

गरीब, युवा, महिला और किसान रहेंगे प्राथमिकता में

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष फोकस गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के सशक्तीकरण पर रहेगा. बैठक में कौशल विकास और स्वरोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे रोजगार और पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिल सके.

ग्राम विकास मॉडल भी होगा शेयर

बैठक के दौरान राजस्थान सुशासन और विकास के अपने मॉडल को भी प्रस्तुत करेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से हो रहे जनसंवाद और जनसमस्याओं के समाधान की पहल को साझा करेंगे. सरकार का मानना है कि जनभागीदारी आधारित यह मॉडल राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.