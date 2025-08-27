गणेश चतुर्थी पर CM भजनलाल ने लिया मोती डूंगरी गणेश का आशीर्वाद, महंत ने करवाई पूजा-अर्चना

Ganesh Chaturthi 2025: जयपुर का ऐतिहासिक मोती डूंगरी गणेश मंदिर आज गणेश चतुर्थी पर भक्तिभाव से सराबोर रहा. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं सपत्नीक दर्शन करने पहुंचे.
Ganesh Chaturthi 2025: आज गणेश चतुर्थी पर जयपुर का ऐतिहासिक मोती डूंगरी गणेश मंदिर भक्तिभाव से सराबोर रहा. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं सपत्नीक दर्शन करने पहुंचे और विघ्नहर्ता गणेश से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.
मंदिर परिसर में गणपति बप्पा के जयकारों और भक्तों की उमंग के बीच सीएम भजनलाल का आगमन उत्सव को और खास बना गया. मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने मुख्यमंत्री को दुपट्टा ओढ़ाकर प्रसाद भेंट किया.
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि के दाता हैं. इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है और हरियालो राजस्थान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. किसान, महिला, युवा और गरीब के विकास से हम विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करेंगे.
जयपुर के इस ऐतिहासिक मंदिर में गणेश चतुर्थी पर दिनभर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं. पारंपरिक श्रृंगार में सजे गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा. मुख्यमंत्री के साथ जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और बड़ी संख्या में गणेश भक्त मौजूद रहे.
गणेशोत्सव का जयपुर में हमेशा से विशेष महत्व रहा है और मोती डूंगरी गणेश मंदिर इसका सबसे बड़ा केंद्र है. इस बार भी मंदिर परिसर में भव्य सजावट, फूलों की झांकियां और आरती की गूंज ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया.
