Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

त्रिपुरा सुंदरी और तनोट माता की भक्ति में लीन राजस्थान के मुख्यमंत्री, आठ महीने से अन्न का त्याग

Rajasthan News: शारदीय नवरात्रि के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशासित साधना और भक्ति चर्चा में है. पिछले आठ महीनों से अन्न का त्याग कर चुके सीएम नवरात्रि में केवल नींबू पानी, नारियल पानी, और कभी-कभार फलाहार, उबली सब्जियां, चाय या गाय का दूध लेते हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 30, 2025, 07:59 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 07:59 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!
7 Photos
Dussehra 2025

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह गोली मारकर होता है रावण दहन!

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम

त्रिपुरा सुंदरी और तनोट माता की भक्ति में लीन राजस्थान के मुख्यमंत्री, आठ महीने से अन्न का त्याग

Jaipur News: शारदीय नवरात्रि में जब पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में लीन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशासित साधना और भक्ति भाव चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. उनकी तपस्या और आध्यात्मिक जीवनशैली हर किसी को हैरान कर रही है. पिछले आठ महीनों से अन्न का त्याग कर चुके सीएम नवरात्रि में केवल नींबू पानी, नारियल पानी, और कभी-कभार फलाहार, उबली सब्जियां, चाय या गाय का दूध लेते हैं. उनकी यह साधना मां दुर्गा की कृपा से संभव हो रही है, जो उन्हें आत्मबल और एकाग्रता प्रदान कर रही है.

त्रिपुरा सुंदरी और तनोट माता की आराधना
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और अपने आवास पर विशेष पूजा-अर्चना की, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने पिछले महीनों में जैसलमेर के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में भी मां की आराधना की थी. इन पवित्र स्थानों पर उनकी भक्ति ने उनके आध्यात्मिक पक्ष को और उजागर किया है.

संयम और साधना का अनुशासन
सीएम भजनलाल शर्मा के लिए नवरात्रि केवल व्रत का समय नहीं, बल्कि अनुशासित जीवनशैली का हिस्सा है. जहां आम लोग व्रत में मिठाई या फलाहार से भूख मिटाते हैं, वहीं सीएम का व्रत पूर्णतः संयम और तपस्या पर आधारित है. उनके अनुसार, नवरात्रि के नौ दिन मन और आत्मा की शुद्धि का अवसर हैं, जो आत्म-अनुशासन को मजबूत करते हैं. उनकी यह साधना केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तप का प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्वास्थ्य और सक्रियता का मंत्र
सीएम की दिनचर्या में योग, ध्यान और नियमित वॉक शामिल हैं, जो उनके स्वस्थ शरीर और शांत मन की नींव हैं. नवरात्रि के दौरान भी उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है. उन्होंने इस दौरान 42 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, उद्घाटन, शिलान्यास और निरीक्षण किए, साथ ही 18 बार जयपुर से बाहर दौरे किए. उनकी यह ऊर्जा दर्शाती है कि व्रत उनकी कार्यक्षमता को कम नहीं, बल्कि बढ़ा रहा है.

भक्ति और सेवा का संतुलन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए संयम उनका सबसे बड़ा शस्त्र है. उनका मानना है कि व्रत केवल भूख सहना नहीं, बल्कि मन और आत्मा की साधना है. उन्होंने अपने जीवन को एक प्रेरक उदाहरण बनाया, जो दर्शाता है कि राजनीति में रहते हुए भी अध्यात्म और जनसेवा का संतुलन संभव है. उनकी यह भक्ति और तपस्या न केवल उन्हें शक्ति दे रही है, बल्कि प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए भी प्रेरणा बन रही है. मां दुर्गा के आशीर्वाद से प्रेरित सीएम की यह अनूठी साधना राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य का संकेत दे रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news