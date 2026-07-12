/2030 तक बदल जाएगी राजस्थान की तस्वीर! टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार का बड़ा प्लान

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन, राजस्थान के टेक्सटाइल निर्यात को वर्ष- 2030 तक 4 गुना का लक्ष्य पहुंचाना है, तो वहीं भारत सरकार देश में वस्त्र और परिधान निर्यात को 100 बिलियन डॉलर पहुंचाना लक्ष्य रखा है. प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे निवेश के साथ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें. इसी मंशा के अनुसार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की गई हैं.

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्‍सेना ने बताया कि अब राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति-2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है. यह सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी. इसमें औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर बाधाओं की पहचान, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और निर्यातकों से संवाद, देश-विदेश के प्रमुख वस्त्र केंद्रों का अध्ययन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है.

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साथ ही टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित डेटा का संकलन और विश्लेषण करेगी. इसी वर्ष अक्टूबर में एक दो दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन भी प्रस्तावित है. सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत टेक्सटाइल को थ्रस्ट क्षेत्र घोषित कर अतिरिक्‍त परिलाभ दिए जा रहे हैं.

1. राजस्थान के टेक्सटाइल निर्यात को वर्ष-2030 तक 4 गुना का लक्ष्य, निवेश के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें.

2. प्रदेश में पहली बार राज्‍य का और 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्‍सपोर्ट एक्‍शन प्‍लान तैयार किया गया.

3. भारत सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिलें (अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा) और 4 एसपाइरेशनल जिले (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर एवं चूरू) शामिल हैं.

4. इसी वर्ष अक्टूबर में एक दो दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन भी प्रस्तावित है.

5. भारत सरकार द्वारा साल 2030 तक वस्त्र और परिधान निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

आयुक्त नीलाभ सक्‍सेना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वस्त्र और परिधान निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. राजस्थान में भी इस क्षेत्र के निर्यात को 3-4 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया है.

राजस्थान से कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में 97, 171 करोड़ रुपये से अधिक था. इसमें टेक्सटाइल और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का हिस्सा करीब 13,500 करोड़ रुपये था, जो कुल निर्यात के 13 प्रतिशत से अधिक है.

राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम, कपास उत्पादन में पांचवें स्थान पर है. राजस्थान ऊन उत्पादन में करीब 47 प्रतिशत योगदान के साथ प्रथम, कपास उत्पादन में पांचवें स्थान पर है.

वर्तमान में प्रदेश में 1,800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स हैं. राजस्थान का वस्त्र उद्योग अपनी पारंपरिक तकनीकों, हैण्‍डब्‍लॉक प्रिटिंग और विभिन्‍न वस्‍त्रों के लिए विश्व में अपनी एक विशिष्‍ट पहचान रखता है. राज्य से विभिन्‍न टेक्‍सटाइल उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है और इस क्षेत्र में निर्यात के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है.