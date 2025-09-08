राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, CM भजनलाल शर्मा रहे मुख्य अतिथि

Jaipur News: राजस्थान में राज्य सरकार के स्तर पर पहली बार मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है. बिड़ला सभागार में कृषि विपणन विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है. कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे. वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज राजस्थान जीरा उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है. मेथी और सौंफ के उत्पादन में राजस्थान देशभर में दूसरे नंबर पर है. PM नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है. यह हमारे किसानों के लिए उनकी उपज को स्थानीय स्तर पर उपयोग करने का माध्यम है. राजस्थान में मसाला उत्पादन और प्रसंस्करण को लेकर अपार संभावनाएं हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह विचार बिड़ला सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त किए. कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान कृषि विपणन विभाग की ओर से किया गया. राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक भी मौजूद रहे.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कृषि प्रसंस्करण की 1497 इकाइयों को 630 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है. कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में 44000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. राज्य के मसालों को GI टैग दिलाने के लिए आवेदन किया गया है. वहीं उन्होंने PM सम्मान निधि की किस्त बढ़ाकर 12 हजार रुपए तक करने की बात कही.

इस मौके पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि दुख दर्द में बाढ़, आपदा प्रबंधन में सरकार मुझे भेजती है. पिछली सरकार में भी आपदा प्रबंधन विभाग मेरे पास ही था. इस बार भी आमजन की पीड़ाओं को मैं देख रहा हूं. मैंने नकली खाद, बीज पर कार्रवाई की जानकारी CM साहब को दी.

उन्हें बताया कि कुछ लोग खाद की किल्लत कर सकते हैं. इस पर CM दिल्ली गए और केंद्रीय उर्वरक मंत्री से मिलकर राज्य में पर्याप्त खाद की उपलब्धता करवाई. डॉ. किरोड़ीलाल ने कहा कि प्रत्येक किसान को फसल खराबे का पैसा दिलवाएंगे. कार्यक्रम में कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने भी संबोधित किया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज स्पाइस एप का लोकार्पण किया. साथ ही मसाला स्कीम फोल्डर का भी विमोचन किया. फोल्डर में कृषि विपणन विभाग की सभी योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी दी गई है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हम्माल/पल्लेदार श्रम सम्मान कार्ड का भी विमोचन किया.

वहीं मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभान्वितों को चेक प्रदान किए. कार्यक्रम में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, मंत्री गौतम कुमार दक, कृषि विपणन निदेशक राजेश चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.