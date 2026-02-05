आज विधानसभा में गूंजेगा मुख्यमंत्री का जवाब, पहले चरण के समापन के साथ ही 'बजट' की उल्टी गिनती शुरू

Jaipur News : राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का गुरुवार को पहला चरण पूरा होगा. आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से नहीं बल्कि शून्यकाल से शुरू होगी. राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब पेश करेंगे.

शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभिभाषण पर देंगे जवाब

विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शून्यकाल के साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी. विधानसभा में आज प्रश्नकाल नहीं होगा. विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद का भी अंतिम दिन है. इस महत्वपूर्ण चर्चा में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दोपहर 3 बजे सदन में अपना पक्ष रखेंगे. उनके वक्तव्य के बाद शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे. मुख्यमंत्री का यह जवाब बजट सत्र के पहले चरण की सबसे अहम कार्यवाही मानी जा रही है. क्योंकि इसी के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा को स्पष्ट करेगी.

वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे

सदन की कार्यवाही के दौरान आज कई महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे. मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधानसभा की मेज पर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. यह प्रतिवेदन राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी देगा. इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे. इस प्रतिवेदन में राज्य के वन संसाधनों के संरक्षण, विकास और उनसे जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा शामिल रहेगा. आज विधानसभा में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे. प्राक्कलन समिति “क” द्वारा आबकारी विभाग से संबंधित प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा. जिसे समिति के सभापति अर्जुन लाल जी नगर प्रस्तुत करेंगे. वहीं प्राक्कलन समिति “ख” के दो प्रतिवेदन भी सदन के समक्ष रखे जाएंगे. इन प्रतिवेदनों को सभापति बाबू सिंह राठौड़ पटल पर रखेंगे. जिनमें कृषि विभाग से संबंधित सिफारिशें तथा गृह रक्षा एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े विषय शामिल है. इसके साथ ही महिलाओं एवं बाल विकास कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन भी आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. समिति की सभापति कल्पना देवी यह प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखेंगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं की समीक्षा होगी.

पहला चरण समाप्त हो जाएगा

आज की कार्यवाही के साथ ही बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो जाएगा. इसके साथ सदन की कार्यवाही भी 11 फरवरी तक के लिए स्थगित हो जाएगी. फिर 11 फरवरी से विधानसभा का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें प्रदेश का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे. भजन लाल सरकार अपने पहले शासन का ये तीसरा बजट पेश करेंगी. बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की निगाहें सरकार के बजटीय प्रावधानों और घोषणाओं पर टिकी रहेंगी.





