/जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में टैक्सी का सफर सस्ता होगा. अक्सर मोबाइल ऐप के जरिए जब भी आप टैक्सी बुक करते हैं, तो उन्हें कमीशन देना होता है, तब जाकर ड्राइवर आप तक पहुंचता है, लेकिन अब किराया भी कम लगेगा और ग्राहकों को कमीशन भी नहीं देना होगा. क्योंकि जयपुर में सरकार अब भारत टैक्सी की शुरुआत करने जा रही है.

जयपुर में सफर सस्ता

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जयपुर में टैक्सी का सफर अब सस्ता होगा. निजी कंपनियों की बढ़ती रेट्स और कमीशन के कारण टैक्सी का सफर महंगा होता जा रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार भारत टैक्सी लॉन्च करेगी. जिसमें सफर सस्ता भी होगा और कमीशन से भी मुक्ति मिलेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी महीने प्रदेश को भारत टैक्सी की सौगात देंगे.

भारत टैक्सी में हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी. प्राइवेट कंपनियों से भारत टैक्सी की राइड सस्ती होगी. फिलहाल जयपुर में भारत टैक्सी का ट्रायल किया जा रहा है. सहकारिता विभाग भारत टैक्सी की मॉनिटरिंग करेगा. सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत इस टैक्सी की शुरुआत होगी.

मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बुक होगी भारत टैक्सी

मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत टैक्सी का उपयोग कर सकते है. इसमें बिचौली नहीं होने से टैक्सी ट्राइवर्स और ग्राहकों दोनों को लाभ मिलेगा. क्योंकि भारत टैक्सी में टाइगर्स खुद ही टैक्सी ड्राइवर होंगे. सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा का कहना है कि भारत टैक्सी का सफर दूसरी निजी कंपनियों की तुलना से सस्ता होगा. सीएम इसी महीने भारत टैक्सी की सौगात दे सकते हैं.

भारत टैक्सी में अब तक रजिस्ट्रेशन

ग्राहकों का कुल 80,300 रजिस्ट्रेशन हुआ. जिसमें से सफल- 12,500, वहीं 29,100 ड्राइवर रजिस्टर हुए हैं. जिसमें से 17,000 ड्राइवर सक्रिय हैं.

दिल्ली-लखनऊ-मुंबई-चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई

इससे पहले दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है. भारत टैक्सी में हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी. इस एप्लीकेशन में भारत टैक्सी के ड्राइवर्स को सारथी कहा जाएगा. जयपुर के बाद दूसरे बडे़ शहर अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में लॉन्च किया जाएगा, ताकि आम जनता को निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सके.