Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

Jaipur News: राजस्थान सरकार जल्द ही जयपुर में भारत टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे यात्रियों को निजी ऐप आधारित टैक्सियों की तुलना में कम किराए पर सफर की सुविधा मिलेगी. इस सेवा में कमीशन और हिडन चार्ज नहीं होंगे, जिससे यात्रियों के साथ-साथ ड्राइवरों को भी फायदा मिलेगा.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Jul 13, 2026, 01:45 PM|Updated: Jul 13, 2026, 01:45 PM
जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज
Image Credit: Bharat TaxiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में टैक्सी का सफर सस्ता होगा. अक्सर मोबाइल ऐप के जरिए जब भी आप टैक्सी बुक करते हैं, तो उन्हें कमीशन देना होता है, तब जाकर ड्राइवर आप तक पहुंचता है, लेकिन अब किराया भी कम लगेगा और ग्राहकों को कमीशन भी नहीं देना होगा. क्योंकि जयपुर में सरकार अब भारत टैक्सी की शुरुआत करने जा रही है.

जयपुर में सफर सस्ता

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर में टैक्सी का सफर अब सस्ता होगा. निजी कंपनियों की बढ़ती रेट्स और कमीशन के कारण टैक्सी का सफर महंगा होता जा रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार भारत टैक्सी लॉन्च करेगी. जिसमें सफर सस्ता भी होगा और कमीशन से भी मुक्ति मिलेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी महीने प्रदेश को भारत टैक्सी की सौगात देंगे.

भारत टैक्सी में हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी. प्राइवेट कंपनियों से भारत टैक्सी की राइड सस्ती होगी. फिलहाल जयपुर में भारत टैक्सी का ट्रायल किया जा रहा है. सहकारिता विभाग भारत टैक्सी की मॉनिटरिंग करेगा. सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत इस टैक्सी की शुरुआत होगी.

मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बुक होगी भारत टैक्सी

मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत टैक्सी का उपयोग कर सकते है. इसमें बिचौली नहीं होने से टैक्सी ट्राइवर्स और ग्राहकों दोनों को लाभ मिलेगा. क्योंकि भारत टैक्सी में टाइगर्स खुद ही टैक्सी ड्राइवर होंगे. सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा का कहना है कि भारत टैक्सी का सफर दूसरी निजी कंपनियों की तुलना से सस्ता होगा. सीएम इसी महीने भारत टैक्सी की सौगात दे सकते हैं.

भारत टैक्सी में अब तक रजिस्ट्रेशन

ग्राहकों का कुल 80,300 रजिस्ट्रेशन हुआ. जिसमें से सफल- 12,500, वहीं 29,100 ड्राइवर रजिस्टर हुए हैं. जिसमें से 17,000 ड्राइवर सक्रिय हैं.

दिल्ली-लखनऊ-मुंबई-चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई

इससे पहले दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है. भारत टैक्सी में हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी. इस एप्लीकेशन में भारत टैक्सी के ड्राइवर्स को सारथी कहा जाएगा. जयपुर के बाद दूसरे बडे़ शहर अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में लॉन्च किया जाएगा, ताकि आम जनता को निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 5 की मौत

राजस्थान में नकली नोटों का बड़ा खेल! अजमेर में 13 लाख से ज्यादा की जाली करेंसी जब्त, कोटा में युवक पकड़ा

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

राजस्थान में 13 जुलाई से थमेंगे ट्रकों के पहिए! 10 हजार ट्रक बंद रहने का दावा, बढ़ सकती है महंगाई

रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्यों थम गए 10 हजार ट्रकों के पहिए, जानें क्या-क्या है मांगें

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

बारिश के लिए बूंदी में घासभैरूजी की निकली सवारी, चूरमा बाटी का भोज

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! प्रमोशन से लेकर ग्रेच्युटी तक लिए गए बड़े फैसले

Teacher Recruitment Exam: बदल गया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल, यहां जान लें एंट्री के सख्त रूल

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

Dungarpur News: एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की हुई मौत, घर में पसरा मातम

'जरूरत पड़ी तो फिर जाएंगे कोर्ट'... OBC सर्वे पर डोटासरा की सरकार को खुली चुनौती

बूढ़ा पुष्कर में अनोखी पूजा, हवन-यज्ञ कर भगवान इंद्रदेव से मांगी झमाझम बारिश

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

बूटाटी धाम मंदिर समिति पर 22.74 करोड़ रुपये के गबन का आरोप, अध्यक्ष बोले- कोई गबन नहीं किया

SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान, 2000 MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

Deedwana: NSP हैक कर करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

TAGS:
jaipur news
Rajasthan news
cm bhajanlal sharma

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर-जोधपुर हाईकोर्ट समेत मेड़ता कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता, जांच में कुछ नहीं मिला
jodhpur news
2
jaipur news
3
Kota News
4
Pratapgarh News
5
rajasthan weather update