सूरत में "प्रवासी राजस्थानी मीट", CM भजनलाल का उद्यमियों को निवेश का न्योता!

Rajasthan News: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा 8 अक्टूबर को सूरत में आयोजित होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ में गुजरात और सूरत में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करेंगे. इस दौरान CM भजनलाल शर्मा वहां के प्रमुख उद्यमियों एवं औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों को राजस्थान में निवेश करने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित करेंगे.

ताकि 2047 तक ‘विकसित राजस्थान’ बनाने के सपने को साकार किया जा सके. सूरत में आयोजित ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ में राज्य सरकार द्वारा देश और दुनिया में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव और सशक्त किया जा रहा है. 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित ''प्रवासी राजस्थानी दिवस'' में अधिकाधिक भागीदारी करने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है.

सूरत में होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे.

इस दौरान राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों और प्रमुख उद्योगपतियों के साथ आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके. ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल सूरत में मौजूद फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, सिरेमिक्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे सेक्टर्स के प्रमुख अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा.

10 दिसंबर को होने वाले ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ को ध्यान में रखकर सूरत में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. वहीं पहला सम्मेलन दो हफ्ते पहले हैदराबाद में आयोजित किया गया था. ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’ का उद्देश्य राजस्थान की विकास यात्रा में ‘कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कॉन्ट्रिब्यूट’ के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव को और मजबूत करना है.

सूरत में इस कार्यक्रम का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के सहयोग से किया जा रहा है. 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’, राज्य सरकार द्वारा राज्य के वैश्विक प्रवासी समुदाय से जुड़ने की एक पहल है. राजस्थान उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम का लक्ष्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना और उन्हें राज्य के विकास में सहभागी बनाना है.