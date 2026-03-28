लॉकडाउन और गैस किल्लत पर बड़ा बयान! डिप्टी CM दिया कुमारी ने किया साफ इनकार

Jaipur News: जयपुर में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर देश और प्रदेश में फैल रही आशंकाओं के बीच उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्थिति को लेकर स्पष्ट बयान दिया है. उन्होंने लॉकडाउन और गैस की किल्लत जैसी खबरों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति नहीं है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट वॉर के चलते देश और प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहें. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें.

गैस की कालाबाजारी न हो

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गैस किल्लत को लेकर उठ रही चिंताओं पर भी दिया कुमारी ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है और सरकार इस पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो समय सीमा तय की गई है, उसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि मिडिल ईस्ट संकट के कारण गैस की कालाबाजारी न हो. सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से संचालित होंगी

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ऐसे समय में देशवासियों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे सरकार का सहयोग करें और संयम बनाए रखें. इससे न केवल व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से संचालित होंगी बल्कि किसी भी तरह की अनावश्यक अफरा-तफरी से भी बचा जा सकेगा.

उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना करें और अफवाहों से दूर रहें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.

अंत में उन्होंने नवरात्रि के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी को माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस संकट की घड़ी से जल्द राहत दिलाएं और देश-प्रदेश में शांति एवं समृद्धि बनाए रखें.

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