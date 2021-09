पंजाब कांग्रेस के हालातों पर CM Gehlot का ट्वीट, लिखा-कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं

Jaipur: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पंजाब कांग्रेस में हुए बवाल के बाद एक ट्वीट किया है. मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट ऐसे समय पर आया है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. वहीं देर रात खुद सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा (OSD Lokesh Sharma) ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है.

यह भी पढे़- REET Exams 2021: परीक्षार्थियों के लिए राज्य सरकार की बड़ी सौगात, 10 दिन निशुल्क यात्रा की सुविधा

I hope that Capt. Amarinder Singh ji won't take any step that could cause damage to the Congress party. Capt. Sahib himself has said that the party made him CM and allowed him to continue as CM for nine and a half years. pic.twitter.com/rqJfzzxUp3

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 19, 2021