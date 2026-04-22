CM Kisan Samman Nidhi 6th Instalment: राजस्थान के 66.56 लाख किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के तहत 665 करोड़ रुपये की राशि आज (22 अप्रैल) किसानों के खातों में ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन सरकार ने इस राशि के हस्तांतरण को फिलहाल होल्ड कर दिया है.

जोधपुर जिले की ओसियां तहसील के माडियाई गांव में आज होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर नहीं होगी. सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है.हालांकि, अच्छी बात यह है कि ओसियां में आयोजित होने वाला शेष कार्यक्रम पूरी तरह पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही चलेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ओसियां पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, करोड़ों रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और मूर्ति अनावरण भी करेंगे.

किसानों में इस राशि का बेसब्री से इंतजार था. अब तक योजना की पांच किस्तों में कुल 2,726 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रति वर्ष 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दे रही है, जिससे किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राशि ट्रांसफर में हुई देरी केवल तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से है. नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

भले ही राशि हस्तांतरण टल गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जनसभा, विकास कार्यों का शिलान्यास और अन्य कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ आयोजित होंगे. कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रखी है. किसानों से अपील की गई है कि वे आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. राज्य सरकार किसान हितैषी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

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