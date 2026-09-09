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CM के रोड शो से पहले जयपुर में बड़ा ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर आज भूलकर भी न जाएं

Jaipur Traffic Plan: मुख्यमंत्री के बुधवार को जयपुर में प्रस्तावित रोड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. रोड शो के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा. परकोटे के जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार और चौड़ा रास्ता में पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी. परकोटा क्षेत्र में सिटी और मिनी बसों का संचालन भी बंद रहेगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published:Sep 09, 2026, 07:41 AM IST | Updated:Sep 09, 2026, 07:41 AM IST
CM के रोड शो से पहले जयपुर में बड़ा ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर आज भूलकर भी न जाएं
Image Credit: File photo

CM Bhajanlal Sharma Roadshow: मुख्यमंत्री के बुधवार को जयपुर शहर में होने वाले रोड शो को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. रोड शो के दौरान सामान्य यातायात को कई स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से रोड शो वाले मार्गों पर जाने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.


सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ तक बदलेगा ट्रैफिक
रोड शो के दौरान सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को सांगानेरी गेट से डायवर्ट कर मिनर्वा चौराहा और रामनिवास बाग की ओर भेजा जाएगा. न्यूगेट चौराहा से बापू बाजार जाने वाला यातायात बंद रहेगा. इसी तरह संजय बाजार से सांगानेरी गेट की तरफ आने वाले वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा. बड़ी चौपड़ की ओर आने वाले यातायात के लिए सुभाष चौक से चार दरवाजा, घोड़ा निकास रोड और रामगंज चौपड़ की तरफ मार्ग उपलब्ध रहेगा. रामगंज चौपड़ से यातायात घाटगेट, गलता गेट और चार दरवाजा की ओर संचालित किया जाएगा.

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त्रिपोलिया पॉइंट के आसपास भी डायवर्जन
रोड शो के त्रिपोलिया टी-पॉइंट पहुंचने से पहले इस क्षेत्र में आने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा. त्रिपोलिया टी-पॉइंट से चौड़ा रास्ता और छोटी चौपड़ की तरफ यातायात संचालित किया जाएगा. रामनिवास बाग चौराहा से आने वाले वाहनों को यादगार तिराहा, सांगानेरी गेट और रामनिवास बाग की तरफ भेजा जाएगा. छोटी चौपड़ से चौगान चौराहा, संजय सर्किल और अजमेरी गेट की ओर यातायात संचालित रहेगा.


दबाव बढ़ने पर इन रास्तों पर भी डायवर्जन
यातायात का दबाव अधिक होने पर गुरुद्वारा मोड़ से घाटगेट की ओर आने वाले वाहनों को गोविंद मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. धर्मसिंह से एमडी रोड की ओर आने वाले यातायात को भी गोविंद मार्ग की तरफ भेजा जाएगा. त्रिमूर्ति सर्किल से रामनिवास बाग की ओर आने वाले वाहनों को आरोग्य पथ तिराहा से सूचना केंद्र की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. टोंक रोड से आने वाले यातायात को पृथ्वीराज टी-पॉइंट से पृथ्वीराज रोड और अशोका टी-पॉइंट से अशोका मार्ग की तरफ भेजा जाएगा.


इन बाजारों में पार्किंग पूरी तरह बंद
रोड शो के दौरान परकोटे के कई प्रमुख बाजारों में नो-पार्किंग रहेगी. जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार और चौड़ा रास्ता में पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी. परकोटे के निवासियों और दुकानदारों के वाहनों की पार्किंग के लिए रामनिवास बाग स्थित जेडीए पार्किंग, चौगान स्टेडियम, रामलीला मैदान, आतिश मार्केट सहित अन्य पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा.


परकोटे में सिटी-मिनी बसों का संचालन बंद
रोड शो के दौरान परकोटा क्षेत्र में जेसीटीएसएल की सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा. वहीं एमआई रोड पर चलने वाली जेसीटीएसएल सिटी बसों को यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रोड शो के दौरान प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. अति आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों का संचालन बिना रुकावट जारी रहेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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