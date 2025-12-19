Zee Rajasthan
CM Kisan Samman Yojana: 74 लाख किसानों के खाते में इस दिन आएंगे CM किसान सम्मान योजना की 5वीं किस्त के रूपये! इंतजार खत्म...

CM Kisan Samman Yojana Latest Update: राजस्थान के किसान भाइयों के लिए दिसंबर महीना खुशियां लेकर आया है. अब राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बारी है. पांचवीं किस्त के रूप में 74 लाख किसानों के खाते में 1000 रुपये आने वाले हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 19, 2025, 02:38 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 02:38 PM IST

CM Kisan Samman Yojana 5vi Kist Date: जयपुर. राजस्थान के किसान भाइयों के लिए साल का आखिरी महीना अच्छी खबर लेकर आया है. केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त तो 19 नवंबर को ही आ चुकी है, जिसमें हर किसान के खाते में 2000 रुपये आए. अब बारी है राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त की.

सहकारिता विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 या 19 दिसंबर को करीब 74 लाख किसानों के खाते में 1000-1000 रुपये डाल सकते हैं. यह पैसा सीधे डीबीटी से आएगा, यानी किसानों को कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पीएम किसान से हर साल 6000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में आते हैं. ऊपर से राजस्थान सरकार अभी अतिरिक्त 3000 रुपये दे रही है, मतलब कुल 9000 रुपये. अच्छी बात यह है कि सीएम ने खुद कहा है कि इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को सालाना 12000 रुपये मिलने लगेंगे. अभी तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन किसान बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे हैं.

पैसा किन किसानों को मिलेगा?

जो किसान पहले से पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ही यह अतिरिक्त 1000 रुपये मिलेंगे. अलग से कोई फॉर्म भरने या नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपकी पीएम किसान की पिछली किस्त नहीं आई – जैसे ई-केवाईसी नहीं हुई या फार्मर आईडी नहीं बनी – तो यह किस्त भी रुक सकती है. केंद्र सरकार ने 31 लाख से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों का पैसा रोक रखा है, अगर आपका नाम उसमें है तो पहले उसे ठीक करवाएं.

स्टेटस कैसे चेक करें?

बहुत आसान है. सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाएं. सिटिजन कॉर्नर में “सीएम किसान सम्मान निधि की स्थिति जानें” का ऑप्शन मिलेगा. अपना जिला चुनें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और सर्च करें – सारी डिटेल सामने आ जाएगी.

किसान भाइयों, अगर सब कुछ ठीक है तो पैसा जरूर आएगा. सर्दियों में यह राशि आपके लिए बड़ी राहत होगी. सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक यह मदद पहुंचे. बस 18 दिसंबर पर नजर रखिए – खाते में मैसेज आने वाला है!

