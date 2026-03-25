Rajasthan: बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा, CDPO-डॉक्टर-प्रिंसिपल के नाम से फर्जी सील लगाकर बांटे गए इंटर्नशिप लेटर

Rajasthan News: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को संबल बनाने के लिए हर महीने बेरोजगार भत्ता दिया जाता है लेकिन इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से हर महीने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लेना जरूरी है. प्रदेश के अलवर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों का जाल बिछा है. अलवर में फर्जी इंटर्नशिप लेटर जारी किए गए है. जब ज़ी मीडिया ने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्रों पर सरकारी अधिकारियों के नाम से फर्जी सील लगाई गई. फर्जी साइन कर फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए. इतना ही नहीं इन फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए महीनों से घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. हर महीने में पुरुषों को 4 हजार रुपये और महिलाओं को 4500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है. अधिकतम 2 साल तक बेरोजगारों को भत्ता दिया जा सकता है. इस हिसाब से हर साल बेरोजगारी भत्ते के नाम से लाखों रुपये के सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है. घर बैठे बिना इंटर्निशप के बेरोजगारों को भत्ते देने का खेल किया जा रहा है.

पटवारी के दफ्तर की फर्जी सीज

अलवर के रैणी तहसील में रहने वाले कृष्णा कुमार प्रजापत का पटवारी भूडा के नाम से इंटर्नशिप लेटर जारी हुआ. यह अनुभव प्रमाण पत्र जनवरी का जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि पटवारी दफ्तर में उपस्थित होकर कार्य अनुभव सीखने के लिए लगातार इंटर्नशिप की जा रही है. यह प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए मान्य है लेकिन जब पटवारी भोलाराम से पूछा तो मालूम चला कि कृष्णा कुमार प्रजापत के नाम से किसी युवा को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डॉक्टर की फर्जी सील, घर बैठे हुई इंटर्नशिप

अलवर के रैणी तहसील में ही विजय पाल सैनी के नाम से राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भूडा का इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी हुआ. ये लेटर फरवरी के एक्सपीरियंस के लिए 7 मार्च को जारी किया. इसमें एक महीने की इंटर्नशिप करने का दावा किया गया लेकिन जब सीएचओ से बात की उन्होंने कहा कि ये प्रमाण पत्र हमारे दफ्तर से जारी ही नहीं हुआ. ये सील और साइन पूरी तरह से फर्जी है. विजय पाल सैनी नाम का कोई व्यक्ति हमारे दफ्तर से इंटर्नशिप नहीं कर रहा.

मूल निवास में फोटो एक और नाम अलग-अलग

मूल निवास में फोटो एक और नाम अलग-अलग यानी एक ही फोटो से दो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए गए. अलवर के रहने वाली कौशल्या राजपूत और पिकल कंवर के मूल निवास में एक ही फोटो लगा रखी है. सबसे खास बात ये है कि इंटर्नशिप लेटर के जरिए हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है. कौशल्या को बाल विकास परियोजना अधिकारी रैणी के दफ्तर के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुआ. सीडीपीओ महाराम गुर्जर का कहना है कि इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी गई है जबकि पिकल कंवर का राजकीय स्कूल से प्रमाण पत्र जारी किया गया

दौसा के बांदीकुई में जारी हुआ प्रमाण पत्र

अलवर के जिला अधिकारी हरीश नैनकवाल के मुताबिक नियमों के तहत जिस जिले से बेरोजगार भत्ते के लिए रोजगार विभाग में रजिस्टर्ड हुए है, उसी जिल से इंटरशिप करनी होती है. अलवर के रहने वाले रमेश चंद सैनी का इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र पिछले साल सितंबर महीने में जारी किया गया. इसका प्रमाण पत्र दौसा के बांदीकुई में राजकीय स्कूल से जारी हुआ.

कुछ इसी तरह का मामला धर्मेंद्र सिंह बलाई का सामने आया है, जिसमें अलवर निवासी धमेंद्र सिंह बलाई का फरवरी में प्रमाण पत्र जारी किया गया. यह इंटर्नशिप प्रमाण पत्र दौसा के महवा के राजकीय स्कूल से जारी हुआ. दोनों मामलों की शिकायत की गई है सवाल ये है कि क्या इस इंटर्नशिप लेटर में गड़बड़ी हुई है.

अफसरों का क्या कहना?

बेरोजगारी भत्ते पर रोजगार विभाग के कमिश्नर ऋणव मंडल का कहना है कि यदि इस तरह का मामला सामने आया है तो काफी गंभीर है. विभाग इस पूरे प्रकरण में कमेटी गठित करेगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि ईमित्र से गड़बड़ी सामने आएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भी लिखा जाएगा.

वहीं, अलवर के जिला अधिकारी हरीश नैनकवाल का कहना है कि फर्जी सीज को पोर्टल पर चढ़ाया गया है, जिसकी जांच चल रही है. पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी. यदि जिसने भी गलत तरीके से भत्ता लिया है तो उससे वसूली होगी. फर्जी सील लगी है तो उनके खिलाफ एसआईआर दर्ज करवाएगी जाएगी. अलवर में 11 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है.

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?

अब बडा सवाल ये है कि फर्जी इंटर्नशिप के नाम से बेरोजगारी भत्ता में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ. क्या इसमें ईमित्र संचालकों के साथ साथ रोजगार विभाग के अफसरों की भी मिलीभगत है. क्या जिम्मेदारों ने इस प्रमाण पत्रों को बिना वेरीफाई किए ही जारी कर दिया.

ई-मित्र संचालक कैसे हो गया इतना पॉवरफुल?

ज़ी मीडिया ने पड़ताल में सामने आया है? जहां-जहां सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों की सील लगी वो फर्जी बनाई थी. बडा सवाल ये है? कि ईमित्र संचालन कैसे इतना पावरफुल हो गया कि अलग-अलग दफ्तरों की फर्जी सील लगाने लगा. इससे भी बड़ा सवाल ये कि रोजगार विभाग के अफसरों ने बेरोजगार भत्ता के लिए अनुभव प्रमाण पत्र को वेरीफाई क्यों नहीं किया? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से बेरोजगारी भत्ते में पूरा खेल चल रहा है?

क्या है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना?

राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम कौशल नियोजन, उद्यमिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई जा रही है. इस योजना के अंतगर्त 30 साल तक के सामान्य युवाओं और 35 वर्ष तक के विशेष योग्यजन युवा योजना के लिए पात्र है.

ये हैं नियम

1.आवेदक युवा राजस्थान का मूल निवासी हो. योजना में निर्धारित पात्रता में स्नातक और समक्षम योग्यताधारी बेरोजगार होना जरूरी है. राजस्थान के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक डिग्री और समकक्ष डिग्री वाले युवा योजना के पात्र होते है.

2.इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा को किसी भी सरकारी विभाग या उपक्रम में हर रोज 4 घंटे अपनी सेवाएं देना जरूरी है.

3.पुरुष युवाओं को प्रतिमाह 4 हजार रुपये और महिलाओं, ट्रांस डेंजर, विशेष योग्यजनों को 4500 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ते के दिए जाते है.

4.एक साल में अधिकतम 2 लाख बेरोजगार युवाओं को ही भत्ता देय होगा.

5.युवाओं को अधिकतम 2 साल तक इंटर्नशिप करवाई जा सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-