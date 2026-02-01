Zee Rajasthan
कोग्निवेरा पोलो कप 2026 के फाइनल में ग्लैमर का तड़का, शिल्पा शेट्टी बहन शमिता के साथ पहुंचीं जयपुर

Jaipur News: जयपुर में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप 2026 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए शिल्पा शेट्टी बहन शमिता के साथ पहुंची. इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने राजस्थानी परंपरा को निभाया और 'खमा घणी' कहकर लोगों का अभिवादन किया.

Published: Feb 01, 2026, 03:54 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 03:54 PM IST

कोग्निवेरा पोलो कप 2026 के फाइनल में ग्लैमर का तड़का, शिल्पा शेट्टी बहन शमिता के साथ पहुंचीं जयपुर

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप 2026 का फाइनल मुकाबला नजदीक आते ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इसके चलते बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी शनिवार सुबह की फ्लाइट से जयपुर पहुंचीं.

शिल्पा शेट्टी ने कहा-खमा घणी

वहीं, एयरपोर्ट पर उतरते ही शिल्पा शेट्टी ने राजस्थानी परंपरा को निभाया और 'खमा घणी' कहकर लोगों का अभिवादन किया. इस दौरान सादगी, गर्मजोशी और मुस्कुराती अंदाज ने वहां मौजूद फैंस का दिल जीता.

बता दें कि शिल्पा शेट्टी का राजस्थान से पहले भी जुड़ावा रहा है. आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से जुड़े रहने के बाद अब शाही खेल पोलो के फाइनल मुकाबले में शिल्पा शेट्टी के आने से टूर्नामेंट को और खास बना दिया है.

अभिनेता चंकी पांडे

वहीं, इससे पहले शनिवार को अभिनेता चंकी पांडे भी फाइनल मुकाबले के लिए देखने पहुंचे थे. अभिनेता चंकी पांडे ने कहा कि पोलो का हर पल रोमांच भरा बताया. इसके साथ ही उन्होंने अपने मजेदार अंदाज और मशहूर डायलॉग्स से लोगों का मनोरंजन भी किया.

इस प्रतियोगिता में भारत के साथ कई देशों की शीर्ष पोलो टीमों ने हिस्सा लिया. टूर्नामेंट में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बेहतरीन नस्ल के भारतीय और विदेशी घोड़े भी देखने को मिले, जिन्होंने मुकाबले को और रोमांचक बनाया.

रामबाग पोलो ग्राउंड

कोग्निवेरा पोलो कप 2026 इस बार खेल के साथ-साथ ग्लैमर को लेकर भी सुर्खियो में है. उद्घाटन मुकाबले में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा मौजूद रही वहीं, इसके बाद शिल्पा शेट्टी का जयपुर पहुंची, जिसने टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा दी. ऐतिहासिक रामबाग पोलो ग्राउंड में हो रहा यह आयोजन जयपुर वासियों के साछ देश-विदेश से आए पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण केंद्र बना हुआ है.

दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी

बता दें कि कोग्निवेरा पोलो कप 2026 न केवल जयपुर बल्कि देश के पोलो खेल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी के लिए होने वाली यह जंग खेल प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हो सकती है. कोग्निवेरा पोलो कप 2026 की ट्रॉफी करीब 7.1 फीट ऊंची बताई जा रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी होगी.

