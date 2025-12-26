Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, पारा और लुढ़केगा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. अगले दो दिनों में तापमान में 2 डिग्री तक की और गिरावट की संभावना है, जिससे दिन और रात दोनों में ठंड का असर और तेज हो जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Preeti tanwar
Published: Dec 26, 2025, 09:26 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 09:26 AM IST

Trending Photos

Mount Abu Weather Update: सिरोही की माउंट आबू में ठंड का कहर, 0 डिग्री तापमान, ओस से बनी बर्फ की परत, ठंड बढ़ी
6 Photos
Mount Abu Weather Update

Mount Abu Weather Update: सिरोही की माउंट आबू में ठंड का कहर, 0 डिग्री तापमान, ओस से बनी बर्फ की परत, ठंड बढ़ी

Do you know- अरावली की पहाडियों में मिलती है सबसे महंगी चीज, क्या जानते हैं आप?
7 Photos
Do You Know

Do you know- अरावली की पहाडियों में मिलती है सबसे महंगी चीज, क्या जानते हैं आप?

Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: सीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट, दिसंबर की इस तारीख को आ सकती है 5वीं किस्त!
6 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

Rajasthan CM Kisan Samman Yojana: सीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट, दिसंबर की इस तारीख को आ सकती है 5वीं किस्त!

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम जारी, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम जारी, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का रेट

Jaipur Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, पारा और लुढ़केगा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है. प्रदेश में सिर्फ रात ही नहीं, बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है.

प्रदेश में फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. नागौर में 1.9, सीकर में 3.0, लूणकरणसर में 3.5, दौसा में 4.4, करौली में 4.6, चूरू में 4.9 और अलवर में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ.

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले एक–दो दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. गिरते तापमान के साथ तेज सर्द हवाएं और सुबह के समय कोहरा सर्दी का एहसास और बढ़ा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 7 दिन तक सर्दी का दौर बना रहेगा. आगामी 3 दिनों के दौरान कई जिलों में शीतलहर की संभावना को देखते हुए अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, नागौर और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इस बीच सर्दी बढ़ने से प्रदेश की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है. जयपुर में 24 घंटे का औसत AQI 122 दर्ज किया गया. बीकानेर 198, सीकर 184, जैसलमेर 184, चूरू 174, कोटा 163, नागौर 147 और भीलवाड़ा में 170 AQI रिकॉर्ड हुआ, जो 200 से कम रहा. वहीं औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में AQI 241 दर्ज किया गया, जो पहले की तुलना में बेहतर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news