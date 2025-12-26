Jaipur Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, पारा और लुढ़केगा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का असर लगातार तेज होता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है. प्रदेश में सिर्फ रात ही नहीं, बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है.

प्रदेश में फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. नागौर में 1.9, सीकर में 3.0, लूणकरणसर में 3.5, दौसा में 4.4, करौली में 4.6, चूरू में 4.9 और अलवर में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ.

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले एक–दो दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. गिरते तापमान के साथ तेज सर्द हवाएं और सुबह के समय कोहरा सर्दी का एहसास और बढ़ा रहे हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 7 दिन तक सर्दी का दौर बना रहेगा. आगामी 3 दिनों के दौरान कई जिलों में शीतलहर की संभावना को देखते हुए अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, नागौर और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इस बीच सर्दी बढ़ने से प्रदेश की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है. जयपुर में 24 घंटे का औसत AQI 122 दर्ज किया गया. बीकानेर 198, सीकर 184, जैसलमेर 184, चूरू 174, कोटा 163, नागौर 147 और भीलवाड़ा में 170 AQI रिकॉर्ड हुआ, जो 200 से कम रहा. वहीं औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में AQI 241 दर्ज किया गया, जो पहले की तुलना में बेहतर है.

