Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की सफलता, कई क्षेत्रों में 100 फीसदी डिजिटलीकरण पूरा

Jaipur news: जयपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने जिस समर्पण के साथ परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया, उसने प्रशासन को एक नया भरोसा दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 26, 2025, 07:47 AM IST | Updated: Nov 26, 2025, 07:47 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में बादल गरजने के साथ इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में बादल गरजने के साथ इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

झील के किनारे इतना खूबसूरत महल आपने नहीं देखा होगा, जो सर्दियों में बना है ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

झील के किनारे इतना खूबसूरत महल आपने नहीं देखा होगा, जो सर्दियों में बना है ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन

Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी
5 Photos
Ajmer Weather Update

Ajmer Weather Update: कंपकंपाती सर्दी के बीच पलटेगा मौसम! 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी

क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल
8 Photos
do you know

क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल

जयपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की सफलता, कई क्षेत्रों में 100 फीसदी डिजिटलीकरण पूरा

Jaipur news: राजस्थान के जयपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने जिस समर्पण के साथ परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया, उसने प्रशासन को एक नया भरोसा दिया है. इसी उपलब्धि के सम्मान में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने 95 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की प्रतिबद्धता का अभिनंदन था, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी तकनीक को अपनाकर डिजिटल सुशासन की राह खोली. सम्मानित बीएलओ में ऐसे अधिकारी भी शामिल थे, जो अपने भौगोलिक क्षेत्र की कठिनाइयों, इंटरनेट की कमी, शारीरिक चुनौतियों या सीमित संसाधनों के बावजूद शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कुछ बीएलओ पहली बार जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कुछ सेवानिवृत्ति के करीब थे और कुछ दिव्यांग अधिकारी भी, लेकिन सभी ने मिलकर यह साबित किया कि इच्छाशक्ति तकनीक से बड़ी होती है. डॉ. सोनी ने बीएलओ से संवाद में साफ कहा कि ये BLO अब जिले के लिए प्रेरक मॉडल हैं. उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने अनुभव बाकी बीएलओ तक पहुंचाएं, ताकि पूरे जिले में अभियान की गति और तेज हो सके.

प्रशासनिक मॉनिटरिंग लगातार जारी है और इसी वजह से डिजिटलीकरण का काम रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है. जयपुर जिले में अब तक 30 लाख 75 हजार से अधिक परिगणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं, जो 63.77 प्रतिशत से अधिक है. विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो शाहपुरा 82.62 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, जबकि झोटवाड़ा, आमेर, चौमूं, दूदू और कई अन्य क्षेत्रों ने भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है.

भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए एक नई सुविधा भी जोड़ी है. अब मतदाता केवल साधारण जानकारी देकर मतदाता सूची में अपना नाम सर्च कर सकते हैं. साथ ही परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने के लिए पोर्टल और QR कोड की व्यवस्था भी उपलब्ध है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार का प्रपत्र ऑनलाइन भरें, ताकि प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news