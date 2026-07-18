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40 करोड़ के उप जिला अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, जल्द शुरू कराने के दिए निर्देश

Baran News: बारां जिले के अंता में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बने उप जिला चिकित्सालय और 2 करोड़ रुपये के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया. उन्होंने अस्पताल को जल्द शुरू कराने के लिए ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए. अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निर्माण लगभग पूरा होने के बावजूद अब तक संचालन शुरू नहीं होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Jul 18, 2026, 05:05 PM|Updated: Jul 18, 2026, 05:05 PM
40 करोड़ के उप जिला अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, जल्द शुरू कराने के दिए निर्देश
Image Credit: Baran NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

बारां जिले के अंता कस्बे में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उप जिला चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के प्रत्येक कक्ष का बारीकी से अवलोकन किया और भवन में उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित ठेकेदार के प्रतिनिधि को शेष कार्य जल्द पूरा कर अस्पताल का संचालन शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए परियोजना को अब और लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.


अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश

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निरीक्षण के दौरान साइट इंचार्ज दीपेश सैनी ने अस्पताल परिसर की बाउंड्रीवाल के पास हुए अतिक्रमण की जानकारी जिला कलेक्टर को दी. इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाकर नई बाउंड्रीवाल और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए. उनका कहना था कि अस्पताल के संचालन से पहले सभी मूलभूत व्यवस्थाएं और सुरक्षा संबंधी कार्य पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि मरीजों और चिकित्साकर्मियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.


डेढ़ साल की देरी से अब तक शुरू नहीं हुआ अस्पताल

जानकारी के अनुसार, उप जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से करीब डेढ़ वर्ष अधिक समय लेने के बावजूद अभी तक पूरी तरह पूर्ण नहीं हो सका है. निर्माण कार्य में लगातार देरी के कारण अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो पाया है. इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को नई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा. स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन तैयार होने के बावजूद उसके उपयोग में नहीं आने से करोड़ों रुपये की परियोजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है.


ट्रॉमा सेंटर भी तैयार, लेकिन अब तक बंद

उप जिला चिकित्सालय के साथ ही जिला कलेक्टर ने करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया. ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसे भी अब तक चालू नहीं किया गया है. ऐसे में दुर्घटना या गंभीर रूप से घायल मरीजों को तत्काल उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से ट्रॉमा सेंटर के संचालन में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.


पुराने भवन में चल रहा अस्पताल, मरीजों को हो रही परेशानी

वर्तमान में अंता का उप जिला चिकित्सालय पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में संचालित हो रहा है, जहां जगह की भारी कमी है. पर्याप्त स्थान नहीं होने से चिकित्सकों को बैठने में कठिनाई होती है और मरीजों को भी अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. जबकि अस्पताल में उप जिला चिकित्सालय के अनुरूप 22 चिकित्सकों सहित बड़ा स्टाफ पदस्थापित किया जा चुका है. इसके बावजूद भवन की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ आमजन तक नहीं पहुंच पा रहा है.


NH-27 पर हादसों के बीच आधुनिक अस्पताल की जरूरत

अंता कस्बा नेशनल हाईवे-27 के निकट स्थित है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं. गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा या बारां रेफर करना पड़ता है. कई बार समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं. ऐसे में आधुनिक उप जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर का जल्द संचालन क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिला कलेक्टर के निरीक्षण के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित यह परियोजना जल्द पूरी होगी और अंता सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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