परीक्षा में चीटिंग के बाद तनाव में आया छात्र, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Rajasthan Crime: जयपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां कॉलेज में पढ़ने वाले 19 वर्षीय छात्र की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 28, 2025, 07:29 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 07:29 PM IST

परीक्षा में चीटिंग के बाद तनाव में आया छात्र, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Rajasthan Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां कॉलेज में पढ़ने वाले 19 वर्षीय छात्र की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छात्र हाल ही में परीक्षा से जुड़े एक मामले के बाद मानसिक तनाव में था.

यह मामला बगरू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. मृतक की पहचान प्रियांशु राज के रूप में हुई है, जो बिहार के पटना का निवासी था और करीब 6 महीने पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर में कंप्यूटर साइंस (1st ईयर) में दाखिला लिया था.

वह कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. पुलिस के अनुसार, छात्र पहले से ही शैक्षणिक दबाव में था और एक विषय में बैक भी लगी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

छात्र से जुड़े शैक्षणिक रिकॉर्ड और परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के विरोध में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर PCC मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. प्रदर्शन में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह सहित महिला कांग्रेस की कई पदाधिकारी मौजूद रहीं. महिला कांग्रेस की ओर से विरोध मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस ने शहीद स्मारक पर ही मार्च को रोक दिया. शहीद स्मारक पर जमा महिलाओं ने नारेबाजी की.

