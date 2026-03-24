राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर शुरू, राज्यवर्धन राठौड़ ने किया लोकार्पण

Soldiers Welfare Complex Rajasthan: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को डीडवाना में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया. कार्यक्रम के दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई और हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया.
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Soldiers Welfare Complex Rajasthan: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को डीडवाना में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया. सैनिक कल्याण विभाग की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
कार्यक्रम के दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई और हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और आमजन ने भाग लिया. इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने कहा कि सैनिक वर्दी से नहीं बल्कि अपने हौसले और संकल्प से पहचाना जाता है. सैनिक कभी रिटायर नहीं होता.
उन्होंने पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वे अपने अनुभव, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता से युवाओं को प्रेरित करें और समाज में सक्रिय भूमिका निभाते रहें. उन्होंने बताया कि यह एकीकृत परिसर पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को समर्पित है, जहां अस्पताल, कैंटीन और विश्राम गृह जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी.
कार्यक्रम में उन्होंने वीरांगनाओं से भी संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की और उन्हें समाज में अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी प्रकाश डाला.
उन्होंने कहा कि आज युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, साइबर अटैक और सूचना के माध्यम से भी लड़ा जा रहा है. ऐसे में देश को जागरूक, सजग और मजबूत मनोबल वाले नागरिकों की आवश्यकता है, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें.
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