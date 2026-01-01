नए साल पर महंगाई का तगड़ा झटका, राजस्थान में इतने बढ़ गए कॉमर्शियल गैस के दाम!

Commercial Gas Cylinder Rates in Rajasthan: साल 2026 की शुरुआत व्यापारियों के लिए राहत नहीं, बल्कि महंगाई का तोहफा लेकर आई है. नए साल के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 111 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है. जहां घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई झटका नहीं लगा है, वहीं होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर इस बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है.
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के अनुसार कंपनियों की नई रेट लिस्ट के तहत राजस्थान में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 111 रुपए महंगा हो गया है. कीमत 1608.50 रुपए से बढ़कर सीधे 1719.50 रुपए पहुंच गई है. विडंबना यह है कि बीते दिसंबर महीने में ही कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 10 रुपए की कटौती की थी, लेकिन नए साल के साथ यह राहत पूरी तरह खत्म हो गई.
अगर साल 2025 की बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 200 रुपए से ज्यादा सस्ता किया था. ऐसे में साल की शुरुआत में ही 110 रुपए की बढ़ोतरी ने व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. जहां कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वर्तमान में घरेलू सिलेंडर 856.50 रुपए में ही उपलब्ध रहेगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रियायती दरों पर गैस सिलेंडर मिलना जारी रहेगा.
नए साल के पहले ही दिन महंगाई ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और इसका असर आने वाले दिनों में खानपान, होटल और अन्य सेवाओं की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई देना तय माना जा रहा है.
