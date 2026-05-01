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5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: May 01, 2026, 03:25 PM|Updated: May 01, 2026, 03:25 PM
5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा
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Rajasthan Politics: राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया X पर बयान जारी करते हुए कहा कि 5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का "महंगाई ड्रा" निकल गया. बस "अच्छे दिन" का आनंद लेते रहिए.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज से 10 रुपए की चाय 20 रुपए में और 20 रुपए का समोसा 40 रुपए में मिलने लग जाए, तो सरकार को धन्यवाद जरूर देना. सरकार ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर एक झटके में 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जो सिलेंडर कल तक 2106 रुपए में मिल रहा था, वो अब 3099 रुपए में मिलेगा.

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कांग्रेस की सरकार के समय कॉमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपए से भी कम मिलता था और आज सरकार एक ही आदेश में 1000 रुपए बढ़ा रही है. ये सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है. ढाबे, होटल, रेहड़ी, चाय की थड़ी, मिठाई की दुकान, छोटे उद्योग, हर गरीब और मध्यम वर्ग पर हमला हुआ है.

वहीं सिलेंडर के दामों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पांच प्रदेशों के चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार ने देशवासियों की जेब पर डाका डाल दिया. व्यावसायिक सिलेंडर 3000 पार हुआ. डबल इंजन की सरकार में अब हर तरफ डबल महंगाई की मार और जनता का हाल बेहाल है

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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