/5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है. कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया X पर बयान जारी करते हुए कहा कि 5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का "महंगाई ड्रा" निकल गया. बस "अच्छे दिन" का आनंद लेते रहिए.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज से 10 रुपए की चाय 20 रुपए में और 20 रुपए का समोसा 40 रुपए में मिलने लग जाए, तो सरकार को धन्यवाद जरूर देना. सरकार ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर एक झटके में 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जो सिलेंडर कल तक 2106 रुपए में मिल रहा था, वो अब 3099 रुपए में मिलेगा.

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कांग्रेस की सरकार के समय कॉमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपए से भी कम मिलता था और आज सरकार एक ही आदेश में 1000 रुपए बढ़ा रही है. ये सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है. ढाबे, होटल, रेहड़ी, चाय की थड़ी, मिठाई की दुकान, छोटे उद्योग, हर गरीब और मध्यम वर्ग पर हमला हुआ है.

वहीं सिलेंडर के दामों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पांच प्रदेशों के चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार ने देशवासियों की जेब पर डाका डाल दिया. व्यावसायिक सिलेंडर 3000 पार हुआ. डबल इंजन की सरकार में अब हर तरफ डबल महंगाई की मार और जनता का हाल बेहाल है