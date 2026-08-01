/Breaking News: अगस्त के पहले दिन आई शानदार खुशखबरी, इतने रुपये सस्ता हो गया कॉमर्शियल LPG सिलेंडर

राज्य चुनें
Jaipur News: अगस्त के पहले ही दिन राजस्थानवासियों को शानदार खुशखबरी सुनने को मिली है. यह खबर पढ़ते ही होटल-रेस्टोरेंट कारोबारी खुशी से झूम उठे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में आज 1 अगस्त से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की कटौती कर दी गई है. नई दरें लागू होने के बाद जयपुर में 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर अब 2,765.50 रुपये में उपलब्ध होगा. इससे पहले इसकी कीमत 2,957.50 रुपये थी.
कीमत में हुई इस कमी का सबसे अधिक लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जहां बड़ी मात्रा में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है. सिलेंडर सस्ता होने से इन कारोबारों की परिचालन लागत में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह 945.50 रुपये ही रहेगी. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई है.
नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं. ऐसे में कॉमर्शियल सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब संशोधित दरों के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.
खबर अपडेट की जा रही है....
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!