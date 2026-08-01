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Breaking News: अगस्त के पहले दिन आई शानदार खुशखबरी, इतने रुपये सस्ता हो गया कॉमर्शियल LPG सिलेंडर

Jaipur News: राजस्थान में 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 192 रुपये सस्ता हो गया है. जयपुर में इसकी नई कीमत 2,765.50 रुपये हो गई है. होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार को राहत मिलेगी, 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.50 रुपये में ही मिलता रहेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 01, 2026, 06:42 AM IST | Updated:Aug 01, 2026, 06:42 AM IST
Breaking News: अगस्त के पहले दिन आई शानदार खुशखबरी, इतने रुपये सस्ता हो गया कॉमर्शियल LPG सिलेंडर
Image Credit: कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर.

Jaipur News: अगस्त के पहले ही दिन राजस्थानवासियों को शानदार खुशखबरी सुनने को मिली है. यह खबर पढ़ते ही होटल-रेस्टोरेंट कारोबारी खुशी से झूम उठे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में आज 1 अगस्त से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये की कटौती कर दी गई है. नई दरें लागू होने के बाद जयपुर में 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर अब 2,765.50 रुपये में उपलब्ध होगा. इससे पहले इसकी कीमत 2,957.50 रुपये थी.

कीमत में हुई इस कमी का सबसे अधिक लाभ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जहां बड़ी मात्रा में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है. सिलेंडर सस्ता होने से इन कारोबारों की परिचालन लागत में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह 945.50 रुपये ही रहेगी. घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई है.

नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं. ऐसे में कॉमर्शियल सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब संशोधित दरों के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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