राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव की राह साफ! ओबीसी आयोग ने सर्वे की ट्रेनिंग की शुरू

Jaipur News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के सर्वे पर निगाहे सबकी टिकी है. क्योंकि इस सर्वे के बाद ही राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव हो पाएंगे. इन सबके बीच ओबीसी आयोग ने 21 जिलों में ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया है.

राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीडवाना-कुचामन, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सलूम्बर, सीकर, टोंक, उदयपुर के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति (मास्टर ट्रेनर्स) अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहभागिता की, जिसमें सभी सहभागियों को राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वे कार्य के संबंध में तकनीकी जानकारी प्रदान की गई.

आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन के अनुसार इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सर्वे कार्य की रूपरेखा, प्रक्रिया और आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करना रहा. इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अधिकारी, कर्मचारी अब अपने-अपने जिलों में सर्वे कार्य के लिए नियुक्त प्रगणकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे कार्य को सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संपादित किया जा सके.