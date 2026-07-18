Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई में 10.52 करोड़ की GST चोरी, कंपनी मालिक और बेटा गिरफ्तार

ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई में 10.52 करोड़ की GST चोरी, कंपनी मालिक और बेटा गिरफ्तार

Jaipur News: राजस्थान में CGST कमिश्नरेट अलवर की एंटी-इवेज़न ब्रांच ने भरतपुर स्थित एम/एस किशन फूड प्रोडक्ट्स पर छापेमारी कर करीब 56.51 करोड़ रुपये की गुप्त सप्लाई और 10.52 करोड़ रुपये की GST चोरी का खुलासा किया है.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 18, 2026, 05:59 PM|Updated: Jul 18, 2026, 05:59 PM
ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई में 10.52 करोड़ की GST चोरी, कंपनी मालिक और बेटा गिरफ्तार
Image Credit: Jaipur CGST RaidSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) कमिश्नरेट अलवर की एंटी-इवेज़न ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर स्थित M/S किशन फूड प्रोडक्ट्स पर छापेमारी की. जांच में करीब 56.51 करोड़ रुपये की कथित गुप्त सप्लाई का खुलासा हुआ, जिसमें करीब 10.52 करोड़ रुपये की GST चोरी सामने आई है.

CGST अधिकारियों ने कार्रवाई के बाद कंपनी के मालिक द्वारका मटलानी और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. विभाग के अनुसार, दोनों पर जीएसटी नियमों के उल्लंघन और कर चोरी के आरोप हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन, लेकिन बिना टैक्स इनवॉइस होती रही सप्लाई

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित टैक्सपेयर कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत था. इसके बावजूद कथित तौर पर बिना टैक्स इनवॉइस जारी किए ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई की जा रही थी, जिससे बड़े पैमाने पर GST चोरी की गई.

सर्च में मिले दस्तावेज, डिजिटल सबूत और मशीनरी

CGST कमिश्नरेट अलवर की एंटी-इवेज़न ब्रांच की सर्च कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में सामान, मशीनरी, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए. विभाग ने इन दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.

व्हाट्सएप चैट और बैंक लेनदेन से खुली GST चोरी की परतें

CGST अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान व्हाट्सएप बातचीत, समानांतर लेखा-रिकॉर्ड, कर्मचारियों के खातों के जरिए हुए बैंक लेनदेन और संबंधित व्यक्तियों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आए. इन दस्तावेजों से कथित तौर पर टैक्स योग्य टर्नओवर छिपाने और GST चोरी करने के तरीकों का खुलासा हुआ है. फिलहाल CGST विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि कर चोरी के नेटवर्क में अन्य लोग या संस्थाएं भी शामिल थीं या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:रींगस में चोरों का आतंक, एक ही रात में पांच मकानों को बनाया निशाना

ट्रेंडिंग न्यूज़

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

उदयपुरवासियों के लिए जरूरी खबर! आज 7 घंटे नहीं रहेगी बिजली, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन! नाकाबंदी में विस्फोटक से भरी बोलेरो जब्त, लाखों का सामान बरामद

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

20 कमरों का स्कूल बना 4 कमरों में कैद! सरकारी लापरवाही के बीच जान जोखिम में डाल पढ़ रहे नौनिहाल

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

जयपुर की हवेली की नींव से निकले 15 कलश, चांदी की सिल्लियां और हजारों पुराने सिक्के मिलने का दावा, Gold-Silver पर मचा बवाल

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोने और चांदी की कीमतों में दमदार गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

राजस्थान में मानसून की बारिश पर ब्रेक, 41 प्रतिशत बांध सूखे, पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी पानी कम

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने पर बोले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना, बोले- युवाओं की आवाज दबा रही सरकार

राजस्थान पर मंडरा रहा अकाल का खतरा, नहीं बरसे बादल तो उजड़ सकती है किसानों की खेती!

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई में 10.52 करोड़ की GST चोरी, कंपनी मालिक और बेटा गिरफ्तार
Jaipur news
2
Rajasthan Crime
3
cm bhajanlal sharma
4
Jaipur news
5
Jaisalmer News