/ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई में 10.52 करोड़ की GST चोरी, कंपनी मालिक और बेटा गिरफ्तार

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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) कमिश्नरेट अलवर की एंटी-इवेज़न ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर स्थित M/S किशन फूड प्रोडक्ट्स पर छापेमारी की. जांच में करीब 56.51 करोड़ रुपये की कथित गुप्त सप्लाई का खुलासा हुआ, जिसमें करीब 10.52 करोड़ रुपये की GST चोरी सामने आई है.
CGST अधिकारियों ने कार्रवाई के बाद कंपनी के मालिक द्वारका मटलानी और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. विभाग के अनुसार, दोनों पर जीएसटी नियमों के उल्लंघन और कर चोरी के आरोप हैं.
कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन, लेकिन बिना टैक्स इनवॉइस होती रही सप्लाई
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित टैक्सपेयर कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत था. इसके बावजूद कथित तौर पर बिना टैक्स इनवॉइस जारी किए ब्रांडेड फ्लेवर्ड सुपारी की सप्लाई की जा रही थी, जिससे बड़े पैमाने पर GST चोरी की गई.
सर्च में मिले दस्तावेज, डिजिटल सबूत और मशीनरी
CGST कमिश्नरेट अलवर की एंटी-इवेज़न ब्रांच की सर्च कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में सामान, मशीनरी, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए. विभाग ने इन दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.
व्हाट्सएप चैट और बैंक लेनदेन से खुली GST चोरी की परतें
CGST अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान व्हाट्सएप बातचीत, समानांतर लेखा-रिकॉर्ड, कर्मचारियों के खातों के जरिए हुए बैंक लेनदेन और संबंधित व्यक्तियों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आए. इन दस्तावेजों से कथित तौर पर टैक्स योग्य टर्नओवर छिपाने और GST चोरी करने के तरीकों का खुलासा हुआ है. फिलहाल CGST विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि कर चोरी के नेटवर्क में अन्य लोग या संस्थाएं भी शामिल थीं या नहीं.
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