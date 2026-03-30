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आयुर्वेद विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने 181 संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

Rajasthan News: आमजन की शिकायतों के निस्तारण को और प्रभावी बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने अब ‘गति और गुणवत्ता’ दोनों पर जोर दिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 30, 2026, 09:56 PM IST | Updated:Mar 30, 2026, 09:56 PM IST

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आयुर्वेद विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने 181 संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

Rajasthan News: आमजन की शिकायतों के निस्तारण को और प्रभावी बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने अब ‘गति और गुणवत्ता’ दोनों पर जोर दिया है. प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि शिकायतों का समाधान तेज हो और लोगों की संतुष्टि भी बढ़े.

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय मामलों की समीक्षा करते हुए निस्तारण की औसत अवधि 24 दिन से घटाकर 10 दिन करने के निर्देश दिए. साथ ही समाधान से संतुष्ट होने वाले परिवादियों का प्रतिशत बढ़ाने और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया. अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने तथा शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.

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अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो पिछले एक साल में विभाग से जुड़े 1912 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 1797 का निस्तारण किया जा चुका है. यह करीब 94 प्रतिशत समाधान दर दर्शाता है, हालांकि संतुष्टि का आंकड़ा अभी 66 प्रतिशत पर है, जिसे बढ़ाने की जरूरत बताई गई. निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने खुद कंट्रोल रूम में बैठकर अलग-अलग जिलों के परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं.

संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तय कार्यक्रम के तहत 181 हेल्पलाइन पर पहुंचकर आमजन से सीधे संवाद कर रहे हैं, ताकि शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

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