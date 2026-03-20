राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार अटका! कार्यकारिणी गठन बना बड़ी चुनौती

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत लंबी जद्दोजहद के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन अब जिलों की कार्यकारिणी बनाना बड़ी चुनौती बन गया है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के अनुसार कुल 50 जिले हैं. सभी जिलों में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब कार्यकारिणी गठन को लेकर मशक्कत जारी है.

कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार किसी भी जिले की कार्यकारिणी में 51 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते. ऐसे में जिला अध्यक्षों के सामने यह नई चुनौती खड़ी हो गई है कि सीमित संख्या में सभी नेताओं को कैसे समायोजित किया जाए. जिला अध्यक्ष चाहते हैं कि कार्यकारिणी में सभी प्रमुख नेताओं को जगह मिले और संगठन को हर जिले में मजबूत किया जाए, लेकिन सीमित संख्या के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है.

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यही वजह है कि कई जिलों की कार्यकारिणी के प्रस्ताव प्रदेश स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उन पर सहमति नहीं बन पाई है. किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है. आपसी सहमति नहीं बनने के कारण जिलों में कार्यकारिणी गठन अटका हुआ है.

इस बीच कांग्रेस प्रदेश में गैस सिलेंडर और मनरेगा जैसे मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष बिना कार्यकारिणी के ही जिलों में संगठन संभाल रहे हैं. ऐसे में कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है.

संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद अब धीमी पड़ती नजर आ रही है. आने वाले समय में राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव भी प्रस्तावित हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को गति देने की दोहरी चुनौती है. फिलहाल कांग्रेस की ओर से जल्द कार्यकारिणी घोषित करने के बाद कहीं जा रही है.