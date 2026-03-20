Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार अटका! कार्यकारिणी गठन बना बड़ी चुनौती

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत लंबी जद्दोजहद के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन अब जिलों की कार्यकारिणी बनाना बड़ी चुनौती बन गया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 20, 2026, 08:06 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 08:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बनाना मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Rajasthani Banana malpua

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बनाना मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 9 जिलों में भयंकर बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 9 जिलों में भयंकर बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट!

राजस्थान में बढ़े प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के रेट, जानें क्या हैं ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में बढ़े प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के रेट, जानें क्या हैं ताजा भाव

राजस्थान के किसानों के लिए बड़ा अपडेट! जिनके 2000 रुपये अटके उन्हें राहत, क्या अब भी मिलेगी 22वीं किस्त?
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान के किसानों के लिए बड़ा अपडेट! जिनके 2000 रुपये अटके उन्हें राहत, क्या अब भी मिलेगी 22वीं किस्त?

राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार अटका! कार्यकारिणी गठन बना बड़ी चुनौती

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत लंबी जद्दोजहद के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन अब जिलों की कार्यकारिणी बनाना बड़ी चुनौती बन गया है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के अनुसार कुल 50 जिले हैं. सभी जिलों में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब कार्यकारिणी गठन को लेकर मशक्कत जारी है.

कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार किसी भी जिले की कार्यकारिणी में 51 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते. ऐसे में जिला अध्यक्षों के सामने यह नई चुनौती खड़ी हो गई है कि सीमित संख्या में सभी नेताओं को कैसे समायोजित किया जाए. जिला अध्यक्ष चाहते हैं कि कार्यकारिणी में सभी प्रमुख नेताओं को जगह मिले और संगठन को हर जिले में मजबूत किया जाए, लेकिन सीमित संख्या के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यही वजह है कि कई जिलों की कार्यकारिणी के प्रस्ताव प्रदेश स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उन पर सहमति नहीं बन पाई है. किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है. आपसी सहमति नहीं बनने के कारण जिलों में कार्यकारिणी गठन अटका हुआ है.

इस बीच कांग्रेस प्रदेश में गैस सिलेंडर और मनरेगा जैसे मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन जिला अध्यक्ष बिना कार्यकारिणी के ही जिलों में संगठन संभाल रहे हैं. ऐसे में कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है.

संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद अब धीमी पड़ती नजर आ रही है. आने वाले समय में राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव भी प्रस्तावित हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को गति देने की दोहरी चुनौती है. फिलहाल कांग्रेस की ओर से जल्द कार्यकारिणी घोषित करने के बाद कहीं जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news