/राजस्थान में भी नारी शक्ति की गूंज, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, क्या सचमुच आएगा बदलाव ?

Womens Reservation Bill 2027: राजस्थान की राजनीति में भी अब महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. अब तक महिलाओं को पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी. राजस्थान में फिलहाल लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें 8 से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं. वहीं 200 सदस्यीय विधानसभा में करीब 66 सीटों पर महिलाओं को मौका मिल सकता है. हालांकि यह व्यवस्था जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होने की बात कही जा रही है.

राजस्थान में सीटों और आरक्षण की स्थिति

लोकसभा सीटें- 25 संभावित महिला आरक्षण- 8 से 9 सीटें हैं. विधानसभा सीटें- 200 संभावित महिला आरक्षण- 66 सीटें हैं. ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद और नगर निकायों तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी है. पंचायत चुनावों में 50 फीसदी आरक्षण मिल रहा. निकाय चुनाव में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण. अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

अगर राजस्थान विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें, तो महिलाओं की भागीदारी का सफर बेहद धीमा रहा है. विधानसभा में शून्य से शिखर तक महिला विधायकों की भागीदारी रही है. वर्ष 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में एक भी महिला विधायक सदन तक नहीं पहुंच सकी थी. बाद में उपचुनाव के जरिए दो महिलाओं ने विधानसभा में प्रवेश किया और यहीं से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शुरुआत हुई.

2008 के चुनाव में पहली बार महिला विधायकों की संख्या 29 तक पहुंची, जो अब तक का रिकॉर्ड है. लेकिन मौजूदा विधानसभा में सिर्फ 21 महिला विधायक हैं. इनमें बीजेपी की 10, कांग्रेस की 9 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं. इधर 33 प्रतिशत आरक्षण के बाद विधानसभा में 66 महिलाओं का पहुंचना तो तय है, लेकिन इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर करीब 266 हो सकती है, जबकि लोकसभा सीटें 38 तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और ज्यादा बढ़ने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी. इससे न सिर्फ राजनीतिक संतुलन मजबूत होगा, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं के नजरिए को भी जगह मिलेगी.

इधर इस कानून को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस और बीजेपी की महिला नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं. बीजेपी इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसकी प्रक्रिया और समय पर सवाल उठा रही है. बीजेपी महिला मोर्चा का कहना है कि लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही.

ऐसे में यह कानून उन्हें बराबरी का अवसर देगा. जब-जब महिलाओं को मौका मिला, तो उन्होंने अच्छा काम किया है. राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही राजनीतिक, प्राइवेट और सामाजिक सहित हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ेगा. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का कहना है कि देश की आधी आबादी को मूर्ख बनाने का प्रयास है. इनका कहना है कि जब तक जनगणना से सही आंकड़े सामने नहीं आते. तब तक प्रतिनिधित्व का संतुलन तय करना मुश्किल है. सत्ता में वापसी के लिए यह सारा मायाजाल फैलाया गया है. राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का नहीं बल्कि 2029 में सरकार में लौटने का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है.

