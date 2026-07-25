/NEET पेपर लीक पर आज शाम जयपुर की सड़कों पर क्यों निकलेगा कैंडल मार्च?

Jaipur News: नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार शाम जयपुर में कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च शाम 6 बजे स्टैच्यू सर्किल से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल तक जाएगा. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस

पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार कड़े कानून बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों के जल्द निस्तारण की बात कर रही है. इसके बावजूद कांग्रेस का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी इस मुद्दे को छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा अहम विषय मानते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है.

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देशभर में आंदोलन का ऐलान

कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है. एआईसीसी संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के निर्देश पर 25 जुलाई को देशभर के जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और सत्याग्रह आयोजित किए जाएंगे. पार्टी का उद्देश्य छात्रों और युवाओं के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करना और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है.

राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर होंगे कार्यक्रम

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को आंदोलन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. पार्टी के अनुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई जाएगी.

जयपुर में शाम 6 बजे निकलेगा कैंडल मार्च

राजधानी जयपुर में शनिवार शाम 6 बजे स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा. इस दौरान कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे. पार्टी का कहना है कि यह कार्यक्रम छात्रों और युवाओं के हितों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है.

पेपर लीक मुद्दे पर जारी है सियासी टकराव

पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है. एक ओर केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और अन्य कदमों की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.