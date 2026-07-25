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NEET पेपर लीक पर आज शाम जयपुर की सड़कों पर क्यों निकलेगा कैंडल मार्च?

Jaipur News: जयपुर में आज शाम 6 बजे स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी. पार्टी नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रही है तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 25, 2026, 09:10 AM IST | Updated:Jul 25, 2026, 09:10 AM IST
NEET पेपर लीक पर आज शाम जयपुर की सड़कों पर क्यों निकलेगा कैंडल मार्च?
Image Credit: कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च.

Jaipur News: नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार शाम जयपुर में कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च शाम 6 बजे स्टैच्यू सर्किल से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल तक जाएगा. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस
पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार कड़े कानून बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों के जल्द निस्तारण की बात कर रही है. इसके बावजूद कांग्रेस का कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी इस मुद्दे को छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा अहम विषय मानते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है.

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देशभर में आंदोलन का ऐलान

कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है. एआईसीसी संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के निर्देश पर 25 जुलाई को देशभर के जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और सत्याग्रह आयोजित किए जाएंगे. पार्टी का उद्देश्य छात्रों और युवाओं के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करना और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है.

राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर होंगे कार्यक्रम

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को आंदोलन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. पार्टी के अनुसार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई जाएगी.

जयपुर में शाम 6 बजे निकलेगा कैंडल मार्च

राजधानी जयपुर में शनिवार शाम 6 बजे स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा. इस दौरान कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे. पार्टी का कहना है कि यह कार्यक्रम छात्रों और युवाओं के हितों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है.

पेपर लीक मुद्दे पर जारी है सियासी टकराव

पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है. एक ओर केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और अन्य कदमों की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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