/रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रिफाइनरी परियोजना को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि किसी परियोजना का श्रेय लेना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा जा सकता है. जूली का दावा है कि रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी. उनके अनुसार उस समय परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 39 हजार करोड़ रुपये थी और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजना का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया था.



लागत बढ़ने और देरी पर उठाए सवाल

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टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में परियोजना की लागत बढ़कर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई. उन्होंने कहा कि यह जनता के धन से जुड़ी परियोजना है और लागत में हुई वृद्धि पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि परियोजना समय पर पूरी होती तो राजस्थान को वर्षों पहले ही इसका आर्थिक लाभ मिलने लगता और प्रदेश के विकास को गति मिलती.



उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पहले भी रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारी की गई थी, लेकिन उस दौरान आग लगने की घटना सामने आई. जूली ने कहा कि उस घटना के कारणों को लेकर आज तक स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई.



रिफाइनरी को बताया राजस्थान की लाइफलाइन

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है. उनके अनुसार इसके शुरू होने से प्रदेश में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा. उन्होंने कहा कि परियोजना का संचालन शुरू होना स्वागतयोग्य है, लेकिन इसमें हुई देरी के लिए सरकार को जवाब देना चाहिए.



ERCP, पेपर लीक और ईंधन की कीमतों पर भी सरकार को घेरा

टीकाराम जूली ने अपने बयान में ERCP (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनके अनुसार अब तक ऐसा नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी दावा किया कि परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित वित्तीय सहयोग नहीं मिला.



इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं हुए. उन्होंने ईंधन और रसोई गैस की कीमतों का जिक्र करते हुए भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आम लोगों को राहत नहीं मिल रही.



सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार

टीकाराम जूली के ये बयान रिफाइनरी परियोजना के उद्घाटन से पहले सामने आए हैं. उन्होंने परियोजना, लागत, ERCP, पेपर लीक और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित सरकार या भाजपा की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में इन दावों और आरोपों पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है.

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