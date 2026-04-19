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महिला आरक्षण पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया अपना एजेंडा, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Women Reservation Bill Controversy: महिला आरक्षण को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल राजीव गांधी और सोनिया गांधी की थी, जिसकी वजह से पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिला.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Apr 19, 2026, 09:00 PM|Updated: Apr 19, 2026, 09:00 PM
महिला आरक्षण पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया अपना एजेंडा, BJP पर लगाए गंभीर आरोप
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Women Reservation Bill Controversy: कांग्रेस महिला आरक्षण को अपना एजेंडा बता रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल राजीव गांधी और सोनिया गांधी की थी, जिसकी वजह से पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिला. महिलाओं को आरक्षण देने का एजेंडा हमारा है. इसलिए हमने 2023 में सरकार का साथ दिया.

महिला आरक्षण मामले को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है. बीजेपी कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस महिला आरक्षण को अपना एजेंडा बता रही है.

बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने महिलाओं को बड़े पद दिए, बीजेपी ने नहीं दिए. इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, लोकसभा अध्यक्ष महिला को बनाया, राष्ट्रपति महिला को बनाया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम महिला विरोधी हैं. डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप महिलाओं की कितनी इज्जत करते हो हमें पता है.

कांग्रेस महिला आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश में भी सियासी लड़ाई शुरू कर दी है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि PM कह रहे हैं विपक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया. 2023 में हमने समर्थन दिया था, सरकार को जनगणना शुरू करनी थी, नहीं की. चुनाव हार के डर से परिसीमन का षड्यंत्र रचा गया. असम और जम्मू कश्मीर की तरह पूरे देश में इसी तरह का परिसीमन करना चाहते थे. देश की सत्ता के लिए षड्यंत्र रचा गया. चलते चुनाव में ये सब किया गया.

सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है. 2011 की जनगणना से इस लिए करना चाहते थे, क्योंकि जनगणना के बाद OBC को भी आरक्षण देना पड़ेगा. डोटासरा ने कहा कि NDA गठबंधन के 14 सांसद वोट देने नहीं हैं, वर्तमान सीटों पर 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है, डोटासरा ने कहा बीजेपी और NDA के अंदर बगावत होगी.

महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सियासी लड़ाई का ऐलान किया. कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर सियासी लड़ाई का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस की ओर से कांग्रेस संगठन के 50 जिलों में कांग्रेस महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी.

महिला आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि बीजेपी के शासन में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ. महिला आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा. कल महिला कांग्रेस बीजेपी ऑफिस का घेराव करेगी. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी शामिल होंगी.

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