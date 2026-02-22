Zee Rajasthan
ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, भोपाल से श्रीगंगानगर तक किसान सम्मेलन की शुरुआत

Trade Deal Congress Protests: ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस अब ट्रेड डील विरोध को बयानों से किसानों तक लेकर जाएगी.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Feb 22, 2026, 10:28 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 10:28 PM IST

ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, भोपाल से श्रीगंगानगर तक किसान सम्मेलन की शुरुआत

Trade Deal Congress Protests: ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस अब ट्रेड डील विरोध को बयानों से किसानों तक लेकर जाएगी. दिल्ली में ट्रेड डील को लेकर तैयार हुई रणनीति के अनुसार, अब कांग्रेस किसान सम्मेलनों का आयोजन करेगी.

दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस ने ट्रेड डील को लेकर रणनीति तैयार कर ली है. अब कांग्रेस ट्रेड डील को लेकर किसानों के सम्मेलन आयोजित करेगी. कांग्रेस किसान सम्मेलनों की शुरुआत भोपाल से करेगी. 24 फरवरी को भोपाल में कांग्रेस किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे. 7 मार्च को यवतमाल में किसान सम्मेलन करेगी.

9 मार्च को राजस्थान में कांग्रेस किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है. राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान सम्मेलन होगा. बताया जा रहा है कि इस किसान सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं. राजस्थान के श्रीगंगानगर में होने वाले किसान सम्मेलन में कांग्रेस श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ के साथ-साथ पंजाब एवं हरियाणा से भी किसानों को शामिल किया जाएगा.

कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा कि इस डील से देश के किसानों का नुकसान होगा. कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है. हम किसानों के साथ मिलकर जन आंदोलन करेंगे. इस डील को लागू नहीं होने देंगे. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि संसद में बहस करने के बजाय कांग्रेस सड़कों पर अनर्गल बातें करके राजस्थान और देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है.

किसानों के हितों को संरक्षित करते हुए डील की है. किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता केंद्र सरकार नहीं करेगी. कांग्रेस तथ्यों पर बात नहीं करती है, सरकार का विरोध करते-करते कांग्रेस भारत की जनता का विरोध करती है.



