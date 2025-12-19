अरावली को लेकर राजस्थान में कांग्रेस हमलावर, अशोक गहलोत बोले- यह राजनीति नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है

Aravalli controversy: अरावली को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक अरावली के मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की बात कह रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि अरावली बचाना राजनीति नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरावली के 90 प्रतिशत पहाड़ खनन माफिया के हवाले करने की साजिश की जा रही है. अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा के बाद राजस्थान कांग्रेस आक्रामक मोड में है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है, जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है.

अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, बल्कि हमारा रक्षा कवच है. इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना प्रदेश की 90 प्रतिशत अरावली के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है. गहलोत ने X पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलते हुए #SaveAravalli अभियान से जुड़ने और लोगों से भी जुड़ने की अपील की है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली पूरी जनता के लिए है. एक आदेश से राजस्थान की 90 प्रतिशत पहाड़ियां अरावली से बाहर कर दी गई हैं. देश की 80 प्रतिशत अरावली राजस्थान में है. अरावली राजस्थान के लिए फेफड़ों का काम करती है, गर्म हवा को रोकती है और पानी रिचार्ज करती है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अरावली खत्म हुई, तो पूरा भू-भाग मरुस्थल बन जाएगा और तापमान 65-70 डिग्री तक पहुंच सकता है. जूली ने कहा कि उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान की संपदा बेची जा रही है. कांग्रेस अरावली को लेकर आंदोलन करेगी और पूरी जनता को साथ जोड़ेगी.

वहीं अरावली को लेकर NSUI भी मैदान में उतर आई है. NSUI राजस्थान की ओर से 26 दिसंबर को ‘अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ’ पैदल मार्च निकाला जाएगा. यह पैदल मार्च शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट सर्किल तक निकाला जाएगा, जिसमें अरावली संरक्षण की मांग उठाई जाएगी.