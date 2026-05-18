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Petrol Diesel Price Hike: डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस का तीखा हमला, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

Congress Protest Against Fuel Price: हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण मध्यम वर्ग और आम जनता पर भारी बोझ बढ़ गया है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो गई है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: May 18, 2026, 09:45 AM|Updated: May 18, 2026, 09:45 AM
Petrol Diesel Price Hike: डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस का तीखा हमला, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Image Credit: AI GENERATED IMAGE

Petrol Diesel Price Hike: हाल ही में डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस केन्द्र सरकार पर हमलावर हो गई है. बढ़ी हुई कीमतों के बाद कांग्रेस प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियां मध्यम वर्ग के हित में नहीं हैं और डीज़ल-पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का सबसे अधिक असर आम और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे. कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई की मार से आम लोगों के साथ-साथ व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं.

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डीज़ल-पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से आज अल्बर्ट हॉल के सामने तांगा मार्च निकाला गया, जहां कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. पार्टी का कहना है कि अगर इसी तरह हालात बने रहे तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे देश को आजाद करने के लिए जैसे आंदोलन हुए थे वैसे ही आंदोलन एक बार फिर से होंगे.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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