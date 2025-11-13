Zee Rajasthan
MF हुसैन की पेंटिंग के जंजाल में फंसे पूर्व कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह, अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश

Jaipur News: दिल्ली की विशेष अदालत ने एमएफ हुसैन की करोड़ों रुपये कीमत वाली पेंटिंग न लौटाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए स्पष्ट कहा कि बार-बार मांगने पर भी पेंटिंग लौटाने से इनकार और झूठे आश्वासन देना आपराधिक विश्वासघात (IPC धारा 406) का स्पष्ट मामला है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 13, 2025, 11:44 AM IST | Updated: Nov 13, 2025, 11:44 AM IST

Rajasthan News: दिल्ली की विशेष अदालत ने एमएफ हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग न लौटाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि पेंटिंग वापस न करना आपराधिक विश्वासघात (IPC धारा 406) है. शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया और आरोपी सिंह 25 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे. मामला अप्रैल 2014 का है, जब सिंह ने पेंटिंग 'उधार' ली लेकिन लौटाई नहीं.

झूठे आश्वासन और इनकार से अपराध सिद्ध

विशेष अदालत ने कहा, "बार-बार मांगने पर भी आरोपी ने पेंटिंग लौटाने से इनकार किया, झूठे आश्वासन दिए—यह आपराधिक विश्वासघात है." कोर्ट ने निचली अदालत के 'उपहार' निष्कर्ष को तथ्यों के विपरीत बताते हुए रद्द किया. मार्च 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत खारिज की थी, लेकिन अपील पर मामला ट्रायल कोर्ट को लौटा. कोर्ट ने रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने का आधार माना.

पूर्व सांसद की मां से 'उधार' पेंटिंग

रोहित सिंह महियारिया ने शिकायत की कि अप्रैल 2014 में भंवर जितेंद्र सिंह ने उनकी मां (पूर्व सांसद) से 1 करोड़+ मूल्य की एमएफ हुसैन पेंटिंग 'पत्नी को दिखाने' के बहाने ली. सिंह ने कई बार लौटाने का वादा किया, लेकिन इनकार कर दिया. कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला माना.

25 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में पेशी

ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए गए कि कानून के अनुसार मुकदमा चले. रोहित और सिंह दोनों 25 नवंबर को पेश होंगे. कोर्ट ने कहा, "आरोपी के खिलाफ धारा 406 के तहत पर्याप्त आधार हैं." यह फैसला धोखाधड़ी के मामलों में न्यायिक सख्ती दिखाता है.

पूर्व मंत्री पर सवालों का दौर

भंवर जितेंद्र सिंह (पूर्व कांग्रेस नेता, 2004-2014 में केंद्रीय मंत्री) पर यह कानूनी झटका राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया. विपक्ष ने 'भ्रष्टाचार' का आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने 'साजिश' कहा. जांच जारी है, और फैसला सिंह की छवि पर असर डाल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

