डोटासरा का सरकार पर हमला, बोले- मंत्रियों की नहीं सुन रहे अधिकारी, जनता के काम ठप

Jaipur News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके कारण आम जनता के काम अटके पड़े हैं.
 

Published: Dec 24, 2025, 05:18 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 05:18 PM IST

Jaipur News: डोटासरा ने सीकर में मंत्री संजय शर्मा द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ सीकर की समस्या नहीं है. जयपुर में भी सांसद मंजू शर्मा कह चुकी हैं कि काम नहीं हो रहे हैं. वहीं मंत्री सुमित गोदारा के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के अधिकांश नेता इस स्थिति से परेशान हैं और कोई भी प्रभारी मंत्री जनता के काम कराने में सक्षम नहीं है. डोटासरा ने इसे सरकार में नेतृत्व की कमी का परिणाम बताया.

राजस्थान सरकार ने भेदभाव की नीति अपना रखी है. जिन क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक हैं, वहां किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है. केंद्र सरकार से मिले 1400 करोड़ रुपये को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से कथित तौर पर यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि केवल उन्हीं किसानों को मुआवजा मिले जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया हो, जबकि कांग्रेस को वोट देने वाले किसानों को इससे वंचित रखा जाए. डोटासरा ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह पहली बार हो रहा है.

मनरेगा को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों में बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि सिर्फ बीजेपी समर्थकों को ही काम मिल सके.डोटासरा ने बताया कि बीजेपी ने पहले जनसुनवाई शुरू की, लेकिन बाद में कहा गया कि यह केवल कार्यकर्ताओं की सुनवाई है. जब मंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने खुद कहा कि उनकी भी कोई नहीं सुन रहा, वे कैसे सुनवाई करें. इसके बाद जनसुनवाई को ही बंद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस राजस्थान से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएगी.

