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गहलोत और जूली ने NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी को बताया बीजेपी नेता

Dinesh Binwal NEET Scam: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल को भाजपा नेता बताया है. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि यही वजह है कि भाजपा सरकार ने 9 दिनों तक पेपर लीक को छिपाया रखा और FIR दर्ज नहीं की.
 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 13, 2026, 02:15 PM|Updated: May 13, 2026, 02:15 PM
गहलोत और जूली ने NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी को बताया बीजेपी नेता
Image Credit: NEET Paper Leak Tika Ram Juli

NEET Paper Leak Tika Ram Juli: अशोक गहलोत ने अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर लिखा कि NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है. गहलोत ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूरे 9 दिनों तक पेपर लीक की घटना को छिपाने की कोशिश की और FIR दर्ज नहीं की?

गहलोत ने कहा, “मैं 11 मई से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार FIR क्यों नहीं कर रही है? अब भाजपा की पोल खुल गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि क्या भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही है? यह ट्वीट NEET पेपर लीक मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग देता नजर आ रहा है.

टीकाराम जूली ने भी भाजपा पर साधा निशाना

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नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा आरोप, बोले - NEET पेपर लीक में गिरफ्तार दिनेश बिंवाल भाजपा का नेता है. जयपुर. NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है.


टीकाराम जूली ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दिनेश बिंवाल भाजपा का नेता है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राजस्थान की भाजपा सरकार ने इसी कारण से पूरे 9 दिनों तक पेपर लीक की घटना को छिपाए रखा और FIR दर्ज नहीं की?

जूली का यह बयान NEET पेपर लीक मामले को राजनीतिक रंग देता नजर आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की, क्योंकि आरोपी भाजपा से जुड़ा था.


गोविंद सिंह डोटासरा
NEET पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने BJP पर हमला और तेज कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है कि पेपर लीक में जयपुर ग्रामीण के दो आरोपियों दिनेश बिंवाल और मांगीलाल का नाम सामने आ रहा है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपी भाजपा के पदाधिकारी हैं और BJP सरकार के मंत्रियों व विधायकों के करीबी बताए जा रहे हैं. इनकी तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं. एक को जमवारामगढ़ से भाजपा विधायक का करीबी बताया जा रहा है, तो दूसरे को शिक्षा मंत्री और चौमूं से पूर्व भाजपा विधायक का खास माना जा रहा है.

दोनों आरोपियों के शिक्षा मंत्री के स्वजातीय होने की भी चर्चा जोरों पर है. डोटासरा ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि पेपर लीक सामने आने के बावजूद राजस्थान सरकार ने लंबे समय तक FIR दर्ज नहीं की?

उन्होंने पूछा कि क्या यह महज संयोग है या फिर सत्ता का संरक्षण काम कर रहा है? डोटासरा ने कहा कि देश के 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. अगर भाजपा का इन आरोपियों से कोई संबंध नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से सामने आकर जवाब देना चाहिए.

नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक मामला अब पूरे देश में सनसनी फैला रहा है. इस घोटाले का जाल सात राज्यों तक फैला हुआ है. राजस्थान में इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ निवासी दो भाइयों मांगीलाल और दिनेश का है.

जांच एजेंसियों के अनुसार, इन दोनों भाइयों ने 26-27 अप्रैल को पेपर लीक गैंग को 30 लाख रुपये देकर कथित पेपर खरीदा था. इसके बाद 29 अप्रैल को उन्होंने सीकर में तैयारी कर रहे अपने बेटे को पेपर दिया और आगे कई अन्य छात्रों को भी बेचा.


परिवार की हैरान करने वाली पृष्ठभूमि
दिनेश और मांगीलाल के परिवार की NEET में सफलता का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है. पिछले साल यानी 2025 में इस परिवार के चार बच्चे NEET में सलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं — तीन लड़कियां और एक लड़का. अब इसी परिवार पर पेपर लीक का गंभीर आरोप लगा है.

पेपर लीक का पूरा रूट
पूछताछ के अनुसार, पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ. वहां से यह पेपर हरियाणा के गुरुग्राम की गैंग के पास पहुंचा. गुरुग्राम गैंग ने इसे राजस्थान, केरल, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों में बेचा. राजस्थान में पेपर सबसे पहले जमवारामगढ़ के इन दोनों भाइयों तक पहुंचा. उन्होंने इसे सीकर में अपने बेटे और अन्य छात्रों तक पहुंचाया. सीकर में कुछ पीजी संचालकों और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल के जरिए यह पेपर तेजी से वायरल हुआ.

CBI को सौंपी गई जांच
राजस्थान एसओजी ने अब तक इस मामले में दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों को CBI को सौंप दिया है. एसओजी के आईजी अजयपाल लाम्बा ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक का केंद्र राजस्थान नहीं था. पेपर राजस्थान पहुंचने से पहले ही बाहर आ चुका था. CBI की टीम जयपुर पहुंच चुकी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है. जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस गैंग में कुछ डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं.

परीक्षा रद्द, छात्रों में आक्रोश
पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिससे लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य पर संकट आ गया है. इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.यह पूरा प्रकरण परीक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है. CBI अब इस बड़े नेटवर्क को पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश कर रही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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