राजस्थान कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में दिखाई ताकत, गहलोत रैली में नहीं हुए शामिल

Congress Massive Rally: कांग्रेस लगातार कथित वोट चोरी को मुद्दा बना रही है. दिल्ली की रैली से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को अभी छोड़ने वाली नहीं है. राजस्थान के नेताओं ने दिल्ली में जमकर भीड़ जुटाई. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने दिल्ली में ताकत दिखा दी है.

राजस्थान को कांग्रेस के कई खेमों में बंटा हुआ माना जाता है, लेकिन दिल्ली में आलाकमान के सामने कांग्रेस भीड़ जुटाने में नेता लगभग सफल रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछले कुछ दिनों से तबियत नासाज है. इस वजह से गहलोत रैली में शामिल नहीं हुए, लेकिन राजस्थान से आलाकमान ने जो उम्मीद की थी, वो लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान में कांग्रेस ने रैली के लिए जो मैनेजमेंट किया. वह बरकरार रहा तो आने वाले समय में चुनावों में भी कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम आ सकते हैं. राजस्थान के नेता दिल्ली की रैली में 50 हजार की भीड़ लेकर जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान से करीब 30 हजार से अधिक लोगों के दिल्ली की रैली में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

राजस्थान से भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी फीडबैक लेने आए थे. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आलाकमान के सामने भीड़ दिखाकर अपनी ताकत दिखा दी है. दिल्ली से लगते हुए इलाकों से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कमान संभाली थी.

राजस्थान की भीड़ में अलवर से लगते हुए इलाकों से काफी संख्या में लोग पहुंचे. रैली को लेकर सचिन पायलट सहित तमाम नेता अपने-अपने इलाकों में सक्रिय रहे थे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भीड़ जुटाने में जो मैनेजमेंट दिखाया है, अगर वही निकाय चुनावों में भी बरकरार रहा, तो कांग्रेस को फायदा मिल सकता है.