जयपुर में कांग्रेस का "पैगाम-ए-मोहब्बत" सम्मेलन, सुखजिंदर रंधावा और डोटासरा का BJP पर हमला

Rajasthan Politics: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का "पैगाम-ए-मोहब्बत" सद्भावना सम्मेलन बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों और समुदायों की बात करती है.

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का संगठन सबसे मजबूत है और देश को बांटने की बात करने वाला कभी राज नहीं कर सकता. रंधावा ने कहा कि धर्म के ऊपर राजनीति करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता और देश दिन पर दिन पीछे जा रहा है.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि नफरत की राजनीति को खत्म करना है और बीजेपी को दिखाना होगा कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि चूरू और चौमूं के बाद अगली बार हवामहल में भी मोरिया बुला देंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है.

डोटासरा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब बताया और कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं. सभी कार्यकताओं को उनका हक मिलेगा. प्रदेश की स्कूलों को लेकर कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार को विकास से कोई लेना-देना नहीं शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक रोटियां सेखनी है. इनकी दुकान जल्दी बंद होने वाली है लोग समझ चुके हैं.

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राजस्थान की धरती मोहब्बत की धरती है और हम सभी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के सेल्समैन हैं. उन्होंने अमीन कागजी का जिक्र करते हुए कहा कि आपने जो हिम्मत दिखाई है, उसकी जरूरत है. प्रतापगढ़ी ने कहा कि नफरत के सेल्समैन पूरे देश में घूम रहे हैं. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए.

कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार से डरना नहीं है, अपनी कहानी खुद लिखिए, नेता बनने का समय है, नेता बनिए. उन्होंने कहा कि बुलडोजर लेकर जो लोग घूम रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है. कोई शिकायत है, तो बंद कमरों में लड़ेंगे, बाहर नहीं. सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत और सद्भावना का संदेश दिया.

