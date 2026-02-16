Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में कांग्रेस का "पैगाम-ए-मोहब्बत" सम्मेलन, सुखजिंदर रंधावा और डोटासरा का BJP पर हमला

Rajasthan Politics: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का "पैगाम-ए-मोहब्बत" सद्भावना सम्मेलन बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Feb 16, 2026, 09:08 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 09:08 PM IST

Trending Photos

17 फरवरी का सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए रहेगा शुभ? जानें जयपुर के ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा
14 Photos
Rashifal 17 February 2026

17 फरवरी का सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए रहेगा शुभ? जानें जयपुर के ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Bharwa Pyaz Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना

एक बार फिर आसमान से जमीन पर गिरे सोने-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार में ताजा रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

एक बार फिर आसमान से जमीन पर गिरे सोने-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार में ताजा रेट

जयपुर में कांग्रेस का "पैगाम-ए-मोहब्बत" सम्मेलन, सुखजिंदर रंधावा और डोटासरा का BJP पर हमला

Rajasthan Politics: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का "पैगाम-ए-मोहब्बत" सद्भावना सम्मेलन बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों और समुदायों की बात करती है.

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का संगठन सबसे मजबूत है और देश को बांटने की बात करने वाला कभी राज नहीं कर सकता. रंधावा ने कहा कि धर्म के ऊपर राजनीति करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता और देश दिन पर दिन पीछे जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि नफरत की राजनीति को खत्म करना है और बीजेपी को दिखाना होगा कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि चूरू और चौमूं के बाद अगली बार हवामहल में भी मोरिया बुला देंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है.

डोटासरा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब बताया और कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं. सभी कार्यकताओं को उनका हक मिलेगा. प्रदेश की स्कूलों को लेकर कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार को विकास से कोई लेना-देना नहीं शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक रोटियां सेखनी है. इनकी दुकान जल्दी बंद होने वाली है लोग समझ चुके हैं.

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राजस्थान की धरती मोहब्बत की धरती है और हम सभी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के सेल्समैन हैं. उन्होंने अमीन कागजी का जिक्र करते हुए कहा कि आपने जो हिम्मत दिखाई है, उसकी जरूरत है. प्रतापगढ़ी ने कहा कि नफरत के सेल्समैन पूरे देश में घूम रहे हैं. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए.

कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार से डरना नहीं है, अपनी कहानी खुद लिखिए, नेता बनने का समय है, नेता बनिए. उन्होंने कहा कि बुलडोजर लेकर जो लोग घूम रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है. कोई शिकायत है, तो बंद कमरों में लड़ेंगे, बाहर नहीं. सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत और सद्भावना का संदेश दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news