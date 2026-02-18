Zee Rajasthan
कांग्रेस MLA घनश्याम मेहर के बयान से गरमाया सदन, कोरोना वैक्सीन पर विधानसभा में हंगामा

Corona Vaccine Controversy: विधानसभा में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर जमकर सियासत गरमाई कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर की टिप्पणी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Feb 18, 2026, 09:38 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 09:38 PM IST

कांग्रेस MLA घनश्याम मेहर के बयान से गरमाया सदन, कोरोना वैक्सीन पर विधानसभा में हंगामा

Corona Vaccine Controversy: राजसथान विधानसभा में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर जमकर सियासत गरमाई कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर की टिप्पणी पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. मेहर ने कोरोना वैक्सीन से लोगों की हार्ट अटैक से मौतें होने की बात कही, तो सत्तापक्ष ने जमकर विरोध किया. सदन में काफी देर तक हंगाामा होता रहा.

कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने कोरोना वैक्सीन को हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो सत्तापक्ष आग बबूला हो उठा. इसे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान करार देते हुए सत्तापक्ष के विधायकों की विपक्ष से तीखी नोक झोंक हुई. करीब पंद्रह मिनट तक सदन में हंगामा होता रहा. घनश्याम मेहर ने वैक्सीन को हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस पर शोध की मांग की, जिसका सत्तापक्ष ने जमकर विरोध किया. इस दौरान श्रीचंद कृपलानी की घनश्याम मेहर से जमकर बहस हुई.

घनश्याम मेहर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए को वैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी, जिनको कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं. लेाग आराम से सोते हैं, लेकिन रात को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो जाती है. नौजवानों को भी साइलेंट अटैक आ रहे हैं.

अस्पतालों में ऐसे मामले लगातार बढ रहे हैं. सरकार को पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए. विपक्ष के सदस्यों ने मेहर का साथ दिया, तो सत्तापक्ष विरोध में उतर आया. श्रीचंद कृपलानी, मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री जवाहर बेढम ने वैक्सीन से मौतों के आरोपों को तथ्यों से परे बताया. सत्तापक्ष ने एक सुर में विपक्ष पर हमले बोले, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा.

घनश्याम मेहर यहीं पर नहीं रूके. वैक्सीन निर्माताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चनावी चंदा लेने के लिए कहीं नकली वैक्सीन तो नहीं लगा दी गई, जिसकी वजह से मौते हो रही हैं. श्रीचंद कृपलानी बोले- ये वैक्सीन तो राहुल गांधी ने भी लगाई है. टीकाराम जूली ने राहुल गांधी का नाम कार्यवाही से निकालने की मांग की. हंगामा बढ़ा तो विपक्ष ने वेल में जाने की चेतावनी दे डाली, लेकिन सत्तापक्ष का विपक्ष पर हमला बरकरार रहा.

श्रीचंद कृपलानी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार मेंटल हॉस्पिटल खोल रही है. एक मेंटल हॉस्पिटल घनश्याम मेहर के इलाके में भी खोला जाए. भाजपा विधायक हरलाल सारण ने कहा कि किसको कब हार्ट अटैक आएगा, पता नहीं... लेकिन पीएम मोदी ने न केवल भारत में वैक्सीन बनाई, बल्कि कई देशों को वैक्सीन भेजकर कई देशों में जिंदगियां बचाई.

कांग्रेस वो ही करती है, जो पप्पू कहता है, इस पर कांग्रेसी विधायक भड़क उठे. आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने बढ़ती बीमारियों पर एसएमएस में स्टेट हेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने की सरकार से मांग की, ताकि नये दौर की बीमारियों पर विशेषज्ञ चिकित्सक रिसर्च कर सकें. बहरहाल, कोरोना के बाद वैक्सीन से साइड इफेक्टस की खबरें, तो लगातार आती रही हैं, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो पाया है कि साइलेंट अटैक के लिए कोरोना की वैक्सीन जिम्मेदार है.

कोरोना के बाद भारत ने वैक्सीन बनाने और इससे करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी. बीजेपी आज भी पीएम मोदी के कोरोना के दौरान किए गए प्रयासों को मोदी सरकार की एतिहासिक सफलताओं में शुमार करती है, तो भला वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की विपक्ष की ऐसी कोशिशों को सत्तापक्ष कैसे बर्दाश्त कर सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

