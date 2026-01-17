जयपुर में SIR बना राजनीतिक मुद्दा, फर्जी साइन और फॉर्म-7 को लेकर रफीक खान का बड़ा आरोप

Jaipur News: जयपुर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR अब सीधे सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है. कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.
Jaipur News: जयपुर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR अब सीधे सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है. कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. रफीक खान ने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रची गई है.
उनका आरोप है कि भाजपा ने अपने बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ पर दबाव बनाकर अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के वोट कटवाने की कोशिश की. उन्होंने सीधे तौर पर भी नहीं रवि नैय्यर के फर्जी साइन होने का आरोप लगाया. रफीक खान के मुताबिक, SIR प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन जैसे ही भाजपा के शीर्ष नेताओं का जयपुर दौरा हुआ, अचानक हालात बदल गए.
14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दफ्तर खोलकर हजारों की संख्या में फॉर्म-7 जमा कराए गए, जबकि नियमों के अनुसार एक बीएलओ एक दिन में सिर्फ 10 नाम जोड़ने या हटाने की सिफारिश कर सकता है. रफीक खान ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में एक ही दिन में 500 से 700 वोट काटने की सिफारिश बीएलओ के नाम से कर दी गई, जिसकी जानकारी खुद चुनाव अधिकारियों को भी नहीं थी.
उन्होंने सवाल उठाया कि बिना वैरिफिकेशन इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म कैसे स्वीकार कर लिए गए. कांग्रेस विधायक ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.
रफीक खान ने कहा कि वे 14 हजार वोटों से चुनाव जीते हैं और उनके ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग उतने ही वोट काटने की सिफारिश कर दी गई, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है. कांग्रेस का दावा है कि यह पूरी कवायद एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए की गई है और इस मामले में दोषी अधिकारियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर दंडनीय धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए.
