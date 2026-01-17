Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में SIR बना राजनीतिक मुद्दा, फर्जी साइन और फॉर्म-7 को लेकर रफीक खान का बड़ा आरोप

Jaipur News: जयपुर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR अब सीधे सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है. कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Preeti tanwar
Published: Jan 17, 2026, 08:45 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 08:45 PM IST

Trending Photos

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता
7 Photos
Jalore news

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में सर्दी का सितम! बारिश और मेघगर्जन की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! बारिश और मेघगर्जन की संभावना

जोधपुर हवाई अड्डे के पास बनाई जाएंगे एलिवेटेड रोड, जिससे सफर होगा आसान
6 Photos
Rajasthan government project

जोधपुर हवाई अड्डे के पास बनाई जाएंगे एलिवेटेड रोड, जिससे सफर होगा आसान

जयपुर में SIR बना राजनीतिक मुद्दा, फर्जी साइन और फॉर्म-7 को लेकर रफीक खान का बड़ा आरोप

Jaipur News: जयपुर में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR अब सीधे सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है. कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर से विधायक रफीक खान ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. रफीक खान ने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रची गई है.

उनका आरोप है कि भाजपा ने अपने बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ पर दबाव बनाकर अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के वोट कटवाने की कोशिश की. उन्होंने सीधे तौर पर भी नहीं रवि नैय्यर के फर्जी साइन होने का आरोप लगाया. रफीक खान के मुताबिक, SIR प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन जैसे ही भाजपा के शीर्ष नेताओं का जयपुर दौरा हुआ, अचानक हालात बदल गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दफ्तर खोलकर हजारों की संख्या में फॉर्म-7 जमा कराए गए, जबकि नियमों के अनुसार एक बीएलओ एक दिन में सिर्फ 10 नाम जोड़ने या हटाने की सिफारिश कर सकता है. रफीक खान ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में एक ही दिन में 500 से 700 वोट काटने की सिफारिश बीएलओ के नाम से कर दी गई, जिसकी जानकारी खुद चुनाव अधिकारियों को भी नहीं थी.

उन्होंने सवाल उठाया कि बिना वैरिफिकेशन इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म कैसे स्वीकार कर लिए गए. कांग्रेस विधायक ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.

रफीक खान ने कहा कि वे 14 हजार वोटों से चुनाव जीते हैं और उनके ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग उतने ही वोट काटने की सिफारिश कर दी गई, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है. कांग्रेस का दावा है कि यह पूरी कवायद एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए की गई है और इस मामले में दोषी अधिकारियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर दंडनीय धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news