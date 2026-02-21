किरोड़ी लाल मीणा को CM या डिप्टी CM होना चाहिए था, कांग्रेस के रामकेश मीणा का बड़ा बयान

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के कद और संघर्ष को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए था और यदि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम या गृहमंत्री जैसे अहम विभाग उन्हें जरूर मिलने चाहिए थे.

सवाई माधोपुर की गंगापुरसिटी विधानसभा से कांग्रेस विधायक एंव उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश ने सदन में कहा कि किरोड़ी लाल का राजनीतिक करियर संघर्ष, जनआंदोलनों और संगठनात्मक प्रतिबद्धता का उदाहरण है. सदन में बोलते हुए रामकेश मीणा ने आरोप लगाया कि किरोड़ी लाल मीणा को कृषि मंत्रालय तो दिया गया, मगर कृषि विपणन अलग कर दिया गया. इसी तरह ग्रामीण विकास मिला, तो पंचायतीराज दूसरे विभाग में चला गया.

रामकेश मीणा के मुताबिक, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को उनके कद के अनुरूप विभाग नहीं दिए गए हैं. सदन में रामकेश ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में किरोड़ी लाल की बड़ी भूमिका रही है. जब-जब पार्टी पर संकट आया किरोड़ी लाल चट्टान की तरह खड़े रहे. इस दौरान गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बीच में टिप्पणी करते हुए रामकेश मीणा से कहा कि आप इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि कहीं किरोड़ी लाल गंगापुरसिटी से चुनाव न लड़ लें.

जवाहर सिंह बेढम के बात पर रामकेश मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि यदि किरोड़ी लाल गंगापुरसिटी से चुनाव लड़ना चाहें, तो वे अपनी विधायक की सीट छोड़ने को भी तैयार हैं. डॉ. किरोड़ी लाल को लेकर रामकेश मीणा द्वारा सदन में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. रामकेश के बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक नई सियासी हलचल पैदा कर दी है. रामकेश मीणा के इन बयानों से राजस्थान की सियासत में संभावित समीकरणों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

एक नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में खुले मंच से कृषि मंत्री के पक्ष में इतना बड़ा बयान देना पार्टी के भीतर शक्ति-संतुलन और क्षेत्रीय नेतृत्व की स्वीकार्यता की ओर इशारा करता है. विधानसभा परिसर से लेकर सोशल मीडिया तक रामकेश का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है. मंत्री किरोड़ी लाल के समर्थक इसे किरोड़ी लाल के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी इसे राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं.

सदन में दिया गया यह बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि आने वाले समय की सियासी हलचल का ट्रेलर भी माना जा रहा है. किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सदन में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा द्वारा दिया गया यह बयान कई मायनों में खास माना जा रहा है. रामकेश मीणा के इस बयान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है.

