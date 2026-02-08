चांदपोल विवाद पर कमिश्नरेट पहुंचे कांग्रेस विधायक, बोले- सौहार्द बिगाड़ने वालों पर हो सख्त एक्शन

Chandpole Dargah Controversy: जयपुर के चांदपोल इलाके में दरगाह की छत निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के मामले को लेकर आज कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता कमिश्नर कार्यालय पहुंचे.
Chandpole Dargah Controversy: जयपुर के चांदपोल इलाके में दरगाह की छत निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. मामले को लेकर आज कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेता कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश से मुलाकात की.
करीब एक घंटे तक चली इस बंद कमरे की बैठक में दरगाह की छत निर्माण से जुड़े दस्तावेज, अनुमति प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा हुई. मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायकों के डेलिगेशन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन ने फिलहाल निर्माण कार्य को रुकवा दिया है, जबकि हमारे पास सभी आवश्यक अनुमतियां मौजूद हैं.
उन्होंने कहा कि सारी वैधानिक अनुमति होने के बावजूद रोजाना इस तरह से काम रोकना गलत है और यह एकतरफा कार्रवाई को दर्शाता है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि जो लोग इस मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम का रूप दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हमने मंदिरों के लिए भी खूब काम करवाया है. तब तो ये नहीं आए.
इतना ही नहीं कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य पर ये भी आरोप लगाया कि वो दरगाह में जूते चप्पल पहनकर गए, जबकि कोई भी धार्मिक जगह पर हम चप्पल लेकर नहीं जाते हैं. उन्होंने कहा कि ये एक्टिविटीज किसी विधायक को शोभा नहीं देती है. अगर आपको समस्या थी, तो आप बात करते. विधानसभा में उठाते ये मुद्दा, लेकिन ऐसे मौके पर पहुंचकर इस तरह की हरकत सही नहीं.
कांग्रेस विधायकों ने सीएम से भी आग्रह किया. यह भी कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकला, तो इस पूरे मामले को उच्च और सक्षम स्तर तक उठाया जाएगा. वहीं प्रशासन की ओर से स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि मामले की कानूनी और दस्तावेजी जांच की जा रही है और नियमों के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
