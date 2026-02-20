सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने, मंत्री खर्रा के जवाब से नाराज कांग्रेस का वॉकआउट

Zee Rajasthan
Rajasthan Assembly Uproar: सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने में देरी पर विधानसभा में हंगामा हुआ. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया. यूडीएच मंत्री पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए टेंडरों की शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप लगाते हुए विपक्ष पर जवाबी हमले बोले.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 20, 2026, 03:33 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 03:33 PM IST

Rajasthan Assembly Uproar: सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समय पर नहीं बनने का मामला आज विधानसभा में खूब गूंजा. ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम पूरे होने में हो रही देरी पर विपक्ष ने सरकार पर हमलावर रुख अपनाया. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया. इस दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ.

उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने पूछा कि पूरे शहर खुदे पड़े हैं. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम अधूरे पड़े हैं. इनके काम कब पूरे होंगे. यूडीएच मंत्री ने पिछली सरकार के समय हुए टेंडरों की खामियां गिनाई. इसपर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई. दोनों ओर से हंगामा हुआ और आखिर कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार के समय बहुत से सीवरेज के काम हुए, उनमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की शर्तों की पालना नहीं हुई. सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई उसका इनलेट और आउटलेट का लेवल सही तारीके से नहीं निकाला गया. इनलेट डाउन कर दिया, आउटलेट ऊपर कर दिया. इस गलती को ठीक करवाने के प्रयास किए गए हैं.

मंत्री के जवाब पर विपक्षी विधायकों ने आपत्ति की, तो स्पीकर ने अगला सवाल पुकार दिया. इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर विपक्ष पर तंज कसे. जोगाराम बोले- खुद के अनुकूल जवाब नहीं आने पर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया, यह निंदनीय है. इससे पहले बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने भी आपत्ति करते हुए कहा कि इनके हंगामे और वॉकआउट की वजह से हमारा वक्त खराब ​होता है.

भजनलाल सरकार शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश के कई शहरों में सीवरेज प्लांट्स बना रही है. सरकार पर जनता का प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का दबाव है. पूर्व सरकार की ओर से टेंडरों की शर्तों में हुई गलतियों ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रखी है, जिससे पार पाने के लिए सत्तापक्ष विपक्ष पर हमलावर है. भजनलाल सरकार इसलिए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर आम जनता को हकीकत से रूबरू कराना चाहती है, तो विपक्ष अपने दौर में हुई गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिशों में जुटा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

