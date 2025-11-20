Zee Rajasthan
दूदू में सरपंचों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लामबंद, ब्लॉक अध्यक्ष ने दी आंदोलन की चेतावनी

Dudu News: दूदू में सरपंचों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लामबंद है. कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शिवजीराम खुरडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की चेतावनी दी.

Published: Nov 20, 2025, 05:46 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 05:46 PM IST

दूदू में सरपंचों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लामबंद, ब्लॉक अध्यक्ष ने दी आंदोलन की चेतावनी

Dudu News: राजस्थान के दूदू में सरपंचों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लामबंद है. कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शिवजीराम खुरडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की चेतावनी दी. पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में 21 नवंबर को सरपंच और कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

दूदू सरपंच संघ अध्यक्ष भंवरी देवी को पद मुक्त करने के मामले को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है. कांग्रेस नेता त्रिलोक चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूदू में अधिकारी बदले की भावना के चलते एक जाति विशेष के सरपंचों पर कार्रवाई कर रहे हैं.

दूदू विधानसभा के दांतरी, मंडोर, सवाईजयसिंहपुरा, गाडोता सहित 15 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को निशाना बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. इससे पूर्व फागी पंचायत समिति के 15 सरपंच भी इस्तीफा दे चुके थे. सरपंच संघ ने नाराजगी जताई.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर के शाहपुरा स्थित महिला कॉलेज में सेमेस्टर प्रणाली के विरोध के मामले ने तूल पकड़ लिया. द्वितीय वर्ष की छात्राओं को ‘नॉट प्रमोटेड’ किए जाने के बाद नाराज छात्राएं कॉलेज के मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गईं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

गुस्साई छात्राओं ने कॉलेज के बाहर धरना भी दिया. छात्राओं का कहना था कि परिणाम और सेमेस्टर व्यवस्था की जटिलताओं के कारण बड़ी संख्या में छात्राएं प्रभावित हुई हैं.

सूचना मिलने पर भाजपा नेता उपेन यादव भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्राओं की समस्याएं सुनीं और तुरंत परीक्षा नियंत्रक से बात कर समाधान करने की बात कही. कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया कि छात्राओं की शिकायतों को विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचाया जाएगा. इसके बाद मामला शांत हुआ.

