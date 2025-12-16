Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

वोटर लिस्ट ड्रॉफ्ट पर कांग्रेस की नजर, 30 लाख वोट काटने का पार्टी ने लगाया है आरोप

Congress on Draft Voter List Rajasthan : कांग्रेस के कथित वोट चोरी के आरोपों के बीच आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा. कांग्रेस लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर राजस्थान में वोट काटने का आरोप लगा रही है. ऐसे में आज का दिन कांग्रेस ने तैयारी कर ली है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 16, 2025, 09:30 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...
7 Photos
destination

Winter Destination: बस थोड़ा सा इंतजार और... जयपुर से सिर्फ 10 घंटे की दूरी पर ले सकते हैं बर्फ का मजा, फैमली के साथ ठंड में कम खर्च में ले सकते हैं बेहतरीन Fun...

Sri Ganganagar Weather: भीषण कोहरे से ब्लर हुआ श्री गंगानगर, भयंकर धुंध से सड़क-हाई-वे सब धुंधला, धीमी हुई प्रदेश की रफ्तार
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Sri Ganganagar Weather: भीषण कोहरे से ब्लर हुआ श्री गंगानगर, भयंकर धुंध से सड़क-हाई-वे सब धुंधला, धीमी हुई प्रदेश की रफ्तार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी

Jaipur Gold Silver Rate: 2 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी दिखा रहा तेवर, जयपुर-उदयपुर से लेकर इन शहरों में आसमान छू रहे गोल्ड-सिल्वर के रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: 2 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी दिखा रहा तेवर, जयपुर-उदयपुर से लेकर इन शहरों में आसमान छू रहे गोल्ड-सिल्वर के रेट

वोटर लिस्ट ड्रॉफ्ट पर कांग्रेस की नजर, 30 लाख वोट काटने का पार्टी ने लगाया है आरोप

Congress on Draft Voter List Rajasthan : राजस्थान में SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है. आज SIR-2026 की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा. ड्राफ्ट में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा.

इधर कांग्रेस लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर राजस्थान में वोट काटने का आरोप लगा रही है. कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को लेकर तैयारी कर ली है. कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक भी वोट नहीं कटने देगी. कांग्रेस विचारधारा के हर वोट के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी. कांग्रेस के 52,439 BLA विधानसभा वार लगाए गए ऑब्जर्वर और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, MLA और MLA प्रत्याशी सहित तमाम कांग्रेस नेता वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पर काम करेंगे.

कांग्रेस के कथित वोट चोरी के आरोपों के बीच SIR का पहला ड्राफ्ट आने को है और कांग्रेस ने कटे हर वोट पर एतराज जता दिया है.कांग्रेस के BLA, ऑब्जर्वर, MLA, MLA प्रत्याशी ड्राफ्ट पर नजर रखेंगे. लिस्ट में एब्सेंट, शिफ्टिंग, डेथ हर बारीकी पर पार्टी की नजर है.ड्राफ्ट जारी होते ही कांग्रेस विधानसभा स्तर पर सर्वे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू कर देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर एब्सेंट, शिफ्टिंग और डेथ के सहारे वोट काटने का आरोप लगा रही है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से 30 लाख वोट काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस अब ड्राफ्ट पर काम करेगी. ड्राफ्ट आने के बाद पूरी कांग्रेस, कांग्रेस विचारधारा के वोटों को बचाने पर काम करेगी.

आपको बता दें किमुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित दिया किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि अगर नाम नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा कराने के बारे में जानकारी दे दी जाए.

साथ ही युवा मतदाता जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, उन सभी से भी एडवांस फ़ॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु आवेदन करवाना होगा.

SIR के अनुसार, प्रारूप सूची से कोई भी नाम हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO को सुनवाई का मौक़ा देकर लिखित आदेश जारी करने होंगे, जिनके ऊपर DM और CEO अपील सुनेंगे. हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचने और प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों के अंतर्गत राजस्थान के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), सभी 41 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEOs), 199 निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी (EROs), 52,222 मतदाता केंद्रों पर तैनात BLOs, लाखों वॉलंटियर्स और सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) ने अपनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news