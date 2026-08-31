/निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव! सीधे सिंबल देकर उतारेगी प्रत्याशी, पर क्या आखिरी वक्त पर बदलेंगे नाम?

Rajasthan Nikay Chunav Party Symbol: राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच अपनी रणनीति में बदलाव करने का फैसला किया है. पार्टी अब प्रत्याशियों को सीधे पार्टी सिंबल देकर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है. इस फैसले के बाद टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब पार्टी के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है.



टिकट को लेकर अंदरूनी खींचतान

निकाय चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस के भीतर कई स्तरों पर मंथन चल रहा है. स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और दावेदारों की ओर से अपने-अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं. ऐसे में टिकट तय करना पार्टी के लिए आसान नहीं है.

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इसी खींचतान को कम करने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों को सीधे पार्टी सिंबल के साथ मैदान में उतारने की रणनीति अपनाई है. इससे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है.



सीधे सिंबल देने की तैयारी

नई रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से जिन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया जाएगा, उन्हें पार्टी का आधिकारिक सिंबल दिया जाएगा. इसका मकसद चुनाव से पहले संगठन के स्तर पर स्थिति को स्पष्ट रखना और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को लेकर किसी तरह के भ्रम को कम करना माना जा रहा है.



हालांकि, उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद भी तस्वीर पूरी तरह साफ मानी नहीं जा रही है. आखिरी वक्त तक नाम बदलने की संभावना को लेकर भी चर्चा है. ऐसे में जिन नेताओं को टिकट मिलने की उम्मीद है, उन्हें अंतिम सूची और पार्टी के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा.



दावेदारों की बढ़ी धड़कनें

पार्टी की इस रणनीति के बाद संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है. कई वार्डों में स्थानीय समीकरण, पुराने कार्यकर्ताओं की दावेदारी और चुनाव जीतने की क्षमता जैसे मुद्दे टिकट वितरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं.



निकाय चुनाव में कांग्रेस के सामने एक तरफ मजबूत उम्मीदवार उतारने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ बनाए रखना भी जरूरी होगा.



अब देखना होगा कि पार्टी की ओर से अंतिम रूप से किन नामों पर मुहर लगती है और क्या चुनावी प्रक्रिया के अंतिम दौर में किसी प्रत्याशी के नाम में बदलाव होता है. फिलहाल कांग्रेस की नई रणनीति ने निकाय चुनाव की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है.

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