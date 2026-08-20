/स्कूल में मीडिया कवरेज पर पाबंदी, बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन... कांग्रेस आज करेगी विरोध

Poddar School Jaipur: राजस्थान में शिक्षा विभाग के मीडिया कवरेज से जुड़े आदेश को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल कुछ देर में जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किल स्थित मूकबधिर पोद्दार स्कूल पहुंचेगा. कांग्रेस का आरोप है कि स्कूलों की स्थिति से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के बजाय मीडिया कवरेज पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. इसी के विरोध में पार्टी सड़क पर उतरने जा रही है.



पोद्दार स्कूल से शुरू होगा विरोध

कांग्रेस विधायक दल पोद्दार स्कूल पहुंचकर शिक्षा विभाग के मीडिया कवरेज पर पाबंदी से जुड़े आदेश का विरोध करेगा. इसके साथ ही स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों और स्कूलों की जमीनी स्थिति को सामने लाना जरूरी है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक सरकार के शिक्षा से जुड़े फैसलों को लेकर भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे. पोद्दार स्कूल को प्रदर्शन के लिए चुने जाने के बाद यहां सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर रहेगी.

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विधानसभा तक पैदल मार्च

पोद्दार स्कूल में प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायक दल पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर जाएगा. इस दौरान पार्टी की ओर से शिक्षा विभाग के फैसलों और स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे. कांग्रेस के इस प्रदर्शन को शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी मीडिया की स्कूलों में कवरेज को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने की मांग को प्रमुखता से उठा सकती है.



स्कूलों की बदहाली का मुद्दा भी उठाएगी कांग्रेस

मीडिया कवरेज पर पाबंदी के साथ कांग्रेस स्कूलों की मौजूदा स्थिति को भी प्रदर्शन का मुद्दा बना रही है. पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूलों से जुड़े हालात और वहां की समस्याएं सामने आनी चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक दल सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगा. अब देखना होगा कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया आती है. फिलहाल टीकाराम जूली के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर जयपुर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.

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